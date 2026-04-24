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SÃ¡nchez: Angebliche US-Ãœberlegungen fÃ¼r Nato-Rauswurf bereiten Spanien "keine Sorgen"

  • AFP - 24. April 2026, 12:23 Uhr
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SÃ¡nchez beim EU-Gipfel in Zypern
Bild: AFP

Der spanische MinisterprÃ¤sident Pedro SÃ¡nchez hat gelassen auf angebliche Ãœberlegungen in der US-Regierung reagiert, sein Land wegen seines Widerstands gegen den Iran-Krieg aus der Nato auszuschlieÃŸen. 'Spanien ist ein verlÃ¤ssliches Mitglied der Nato', sagte er.

Der spanische MinisterprÃ¤sident Pedro SÃ¡nchez hat gelassen auf angebliche Ãœberlegungen in der US-Regierung reagiert, sein Land wegen seines Widerstands gegen den Iran-Krieg aus der Nato auszuschlieÃŸen. "Spanien ist ein verlÃ¤ssliches Mitglied der Nato, das all seine Verpflichtungen erfÃ¼llt", sagte SÃ¡nchez am Freitag beim EU-Gipfel in Zypern. "Also mache ich mir gar keine Sorgen", fÃ¼gte er hinzu.

Zuvor hatte ein Medienbericht unter Berufung auf einen nicht genannten US-Regierungsvertreter fÃ¼r Aufsehen gesorgt. Demzufolge soll das US-Verteidigungsministerium in einer E-Mail Optionen zur Bestrafung von Nato-VerbÃ¼ndeten aufgefÃ¼hrt haben, die sich gegen den Iran-Krieg wandten, darunter den Rauswurf Spaniens aus dem MilitÃ¤rbÃ¼ndnis. SÃ¡nchez sagte dazu: "Wir arbeiten nicht auf Grundlage von E-Mails, sondern von offiziellen Dokumenten."

Der linksgerichtete SÃ¡nchez liegt seit lÃ¤ngerem mit dem rechtspopulistischen US-PrÃ¤sidenten Donald Trump im Clinch. Zuletzt zog SÃ¡nchez Trumps Zorn auf sich, weil sich Madrid weigerte, dem US-MilitÃ¤r im Iran-Krieg die Nutzung von MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkten in Spanien fÃ¼r Angriffe zu erlauben. In der Folge drohte Trump Madrid damit, "den gesamten Handel" zwischen beiden LÃ¤ndern einzustellen.

Mitte 2025 hatte sich der Sozialist SÃ¡nchez dagegen gestrÃ¤ubt, das von Trump gewÃ¼nschte FÃ¼nf-Prozent-Ziel der Nato bei den Verteidigungsausgaben zu erfÃ¼llen. Als Vergeltung hatte Trump damals zusÃ¤tzliche ZÃ¶lle auf Produkte aus Spanien ins Spiel gebracht.

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