Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der AuÃŸen- und Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter (CDU) fordert einen europÃ¤ischen Ersatz fÃ¼r die Nato und einen Strategiewechsel Deutschlands und Europas.
"Wir mÃ¼ssen uns von den Amerikanern als BÃ¼ndnispartner verabschieden", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete dem Nachrichtenmagazin "Focus". Auch unter Einbeziehung europÃ¤ischer Staaten, die nicht zur EU oder der Nato gehÃ¶ren, mÃ¼sse Europa jetzt einen Ersatz fÃ¼r das transatlantische BÃ¼ndnis schaffen. "Es wÃ¤re gut, wenn mit GroÃŸbritannien, Norwegen, Island, der Ukraine und der TÃ¼rkei europÃ¤ische Sicherheit und eine europÃ¤ische Nato organisiert wird", so Kiesewetter im "Machtmenschen"-Podcast.
GroÃŸe VersÃ¤umnisse im Umgang mit Russland sieht Kiesewetter vor allem in Deutschland. Die Bundesrepublik sei "das mental schwÃ¤chste Land Europas". Kanzler Friedrich Merz (CDU) kritisierte Kiesewetter dafÃ¼r, dass dieser der Ukraine den MarschflugkÃ¶rper Taurus nicht zur VerfÃ¼gung stelle.
Brennpunkte
Kiesewetter fÃ¼r Nato-Ersatz und Abschied von USA als BÃ¼ndnispartner
- dts - 24. April 2026, 07:12 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der AuÃŸen- und Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter (CDU) fordert einen europÃ¤ischen Ersatz fÃ¼r die Nato und einen Strategiewechsel Deutschlands und Europas.
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