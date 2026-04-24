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Waffenruhe zwischen Israel und Libanon um drei Wochen verlÃ¤ngert

  • dts - 24. April 2026, 06:23 Uhr
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Karte von Israel und Libanon (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon, die ursprÃ¼nglich am Sonntag auslaufen sollte, wurde wenige Tage vor ihrem Ende offenbar verlÃ¤ngert.

US-PrÃ¤sident Donald Trump teilte die VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe um drei Wochen mit. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete derweil drei Tote bei einem israelischen Angriff.

Trump kÃ¼ndigte nach einem Treffen mit Vertretern beider LÃ¤nder ein weiteres Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu und dem libanesischen PrÃ¤sidenten Joseph Aoun im WeiÃŸen Haus an. Er sehe eine "sehr gute Chance" fÃ¼r ein Friedensabkommen zwischen den beiden LÃ¤ndern noch in diesem Jahr. An dem Treffen in Washington nahmen unter anderem US-AuÃŸenminister Marco Rubio, der israelische Botschafter in den USA, Yechiel Leiter, und die libanesische Botschafterin Nada Hamadeh Moawad teil.

Trotz der geltenden Waffenruhe kam es offenbar zu weiteren Angriffen. Die Hisbollah feuerte erneut Raketen auf den Norden Israels ab, laut eigenen Worten als Reaktion auf die Verletzung der Waffenruhe durch Israel. Die israelische Armee erklÃ¤rte, mehrere Geschosse abgefangen zu haben. Seit Beginn der erneuten Eskalation wurden im Libanon mehr als 2.450 Menschen getÃ¶tet, und Ã¼ber eine Million Personen mussten ihre HÃ¤user verlassen.

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