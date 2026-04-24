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US-Soldat wegen Wette mit Insiderwissen auf Festnahme von Maduro angeklagt

  • AFP - 24. April 2026, 05:02 Uhr
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BÃ¼ro des Wettanbieters Polymarket in Washington
Bild: AFP

Ein US-Soldat ist wegen des mutmaÃŸlichen Platzierens einer Wette mit Hilfe von vertraulichen Informationen auf die Festnahme des venezolanischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro festgenommen worden.

Ein US-Soldat ist wegen des mutmaÃŸlichen Platzierens einer Wette mit Hilfe von vertraulichen Informationen auf die Festnahme des venezolanischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro festgenommen worden. Der 38-jÃ¤hrige Soldat soll mit Wetten zu dem Einsatz der US-Armee auf der auf KryptowÃ¤hrung basierenden Prognosemarkt-Plattform Polymarket mehr als 400.000 Dollar (342.000 Euro) verdient haben, wie aus der Anklageschrift des US-Justizministeriums am Donnerstag hervorging.

Der Soldat war den JustizbehÃ¶rden zufolge an der Planung und AusfÃ¼hrung des Einsatzes zur Festnahme Maduros beteiligt. "Unsere MÃ¤nner und Frauen in Uniform werden mit vertraulichen Informationen betraut, damit sie ihren Auftrag erfÃ¼llen kÃ¶nnen und es ist ihnen untersagt, diese hÃ¶chst sensiblen Informationen zu ihrem persÃ¶nlichen finanziellen Vorteil zu nutzen", erklÃ¤rte der amtierende US-Justizminister Todd Blanche.Â 

Das US-MilitÃ¤r hatte am 3. Januar Ziele in der venezolanischen Hauptstadt Caracas angegriffen, PrÃ¤sident Maduro gefangen genommen und in die USA gebracht. Er sitzt in New York in Haft, wo ihm wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden soll. Seitdem leitet die ehemalige VizeprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez als ÃœbergangsprÃ¤sidentin die Geschicke des sÃ¼damerikanischen Landes.Â 

Der US-Soldat wird laut Anklageschrift unter anderem des Ãœberweisungsbetrugs und einer unzulÃ¤ssigen Geldtransaktion angeklagt. Sollte er in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen werden, droht ihm eine HÃ¶chststrafe von 50 Jahren Haft.

Es ist der jÃ¼ngste Fall der Verwendung von Insiderwissen, um auf Entscheidungen der US-Regierung zu wetten. Anfang des Jahres hatten sechs Konten auf Polymarket 1,2 Millionen Dollar gewonnen, nachdem sie darauf gesetzt hatten, dass die US-Armee am 28. Februar den Iran angreifen wÃ¼rden. An genau diesem Tag brach der Iran-Krieg aus. Im Zusammenhang mit diesen Wetten wurden bislang keine Festnahmen vorgenommen. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass US-PrÃ¤sident Donald Trump oder Mitarbeiter des WeiÃŸen Hauses mit den Wetten in Verbindung stehen.

Polymarket teilte mit, den Nutzer, der die Wetten platzierte, dem Justizministerium gemeldet und mit den BehÃ¶rden kooperiert zu haben. "Insiderhandel hat auf Polymarket keinen Platz", erklÃ¤rte das Unternehmen. "Die heutige Festnahme beweist, dass das System funktioniert."

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