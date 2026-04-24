Rubio: Iranische Nationalmannschaft ist bei FuÃŸball-WM in den USA willkommen

WM-Pokal

Die US-Regierung hat sich von einem aus den USA kommenden Vorschlag distanziert, wonach das Nationalteam Italiens anstelle des Iran an der im Sommer unter anderem in den USA stattfindenden FuÃŸball-Weltmeisterschaft teilnehmen soll.

Die US-Regierung hat sich von einem aus den USA kommenden Vorschlag distanziert, wonach das Nationalteam Italiens anstelle des Iran an der im Sommer unter anderem in den USA stattfindenden FuÃŸball-Weltmeisterschaft teilnehmen soll. Niemand "aus den USA hat ihnen gesagt, dass sie nicht kommen kÃ¶nnen", sagte US-AuÃŸenminister Marco Rubio mit Blick auf die iranische Nationalmannschaft am Donnerstag vor Journalisten im Oval Office.



Rubio warnte jedoch, die USA kÃ¶nnten Mitgliedern der iranischen Delegation die Einreise verweigern, sollten sie Verbindungen zu den iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben, die von Washington und mehreren anderen Regierungen als Terrororganisation eingestuft werden. "Das Problem mit dem Iran wÃ¤ren nicht die Athleten, sondern einige der anderen Personen, die sie mitbringen wollten, von denen manche Verbindungen zu den IRGC haben", sagte der US-AuÃŸenminister. "Wir kÃ¶nnten sie mÃ¶glicherweise nicht ins Land lassen, aber nicht die Athleten selbst", fÃ¼gte er hinzu. US-PrÃ¤sident Donald Trump Ã¤uÃŸerte sich Ã¤hnlich. "Wir wollen die Spieler nicht bestrafen", erklÃ¤rte er.



Ein Gesandter von US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte einem Bericht zufolge zuvor den WeltfuÃŸballverband Fifa gebeten, den Iran bei der FuÃŸball-WM durch Italien zu ersetzen. Der US-Sondergesandte Paolo Zampolli sagte der "Financial Times", es wÃ¤re ein "Traum", den viermaligen Weltmeister Italien bei dem Turnier zu sehen. Italien hat sich aber nicht qualifiziert, es war im vergangenen Monat in den Playoffs an Bosnien-Herzegowina gescheitert.Â



Rubio betonte, der Vorschlag spiegele nicht die Position der US-Regierung wider. "Ich weiÃŸ nicht, woher das kommt, auÃŸer aus Spekulationen, dass der Iran vielleicht beschlieÃŸen kÃ¶nnte, nicht zu kommen, und Italien dann ihren Platz einnehmen wÃ¼rde", sagte Rubio. "Aber das wÃ¤re nur, wenn sie sich aus freien StÃ¼cken entscheiden, nicht zu kommen, weil sie beschlossen haben, nicht zu kommen."



Zuvor hatte bereits die italienische Regierung den Vorschlag zurÃ¼ckgewiesen. Sportminister Andrea Abodi verwies zur BegrÃ¼ndung darauf, dass sich Italien nicht fÃ¼r das Turnier qualifiziert habe und ihm eine Teilnahme deshalb nicht zustehe. "Erstens, es ist nicht mÃ¶glich. Und zweitens ist es nicht angebracht - man qualifiziert sich auf dem Rasen", sagte Abodi laut Berichten der italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und AGI zu dem US-Vorschlag.



Der Iran hat sich fÃ¼r die FuÃŸball-WM qualifiziert. Ob die Nationalmannschaft angesichts des Krieges der USA und Israels gegen den Iran aber wirklich an dem Turnier teilnimmt, ist derzeit vÃ¶llig unklar. Der iranische FuÃŸballverband FFIRI hatte unlÃ¤ngst erklÃ¤rt, er verhandele mit der Fifa, um die WM-Spiele des Landes von den USA nach Mexiko zu verlegen.



Nach derzeitigem WM-Spielplan sind fÃ¼r den Iran zwei Partien in Los Angeles und eine Begegnung in Seattle angesetzt, das Teamquartier soll in Tucson im Bundesstaat Arizona sein.



Die Weltmeisterschaft findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada statt.