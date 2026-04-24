Der Bundestag entscheidet am Freitag (ab 09.00 Uhr) Ã¼ber die als Tankrabatt bekannte Senkung der MineralÃ¶lsteuer sowie Ã¼ber die sogenannte EntlastungsprÃ¤mie. Die Energiesteuer auf Kraftstoffe soll fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent pro Liter gesenkt werden. Damit dies bereits ab dem 1. Mai gelten kann, befasst sich am Freitagnachmittag auch der Bundesrat in einer Sondersitzung damit.
Als weitere EntlastungsmaÃŸnahme sollen Unternehmen die MÃ¶glichkeit erhalten, ihren BeschÃ¤ftigten eine steuer- und abgabenfreie PrÃ¤mie von 1000 Euro zu zahlen. Die Zahlung soll bis zum 30. Juni 2027 mÃ¶glich sein. Hintergrund dieser verlÃ¤ngerten Frist ist Kritik vieler Arbeitgeber, die sich in der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation kurzfristig nicht in der Lage sehen, die PrÃ¤mie zu zahlen.Â Der hierfÃ¼r nÃ¶tige Bundesratsbeschluss soll bei der nÃ¤chsten regulÃ¤ren Sitzung der LÃ¤nderkammer am 8. Mai folgen.
Politik
Bundestag stimmt Ã¼ber Tankrabatt und EntlastungsprÃ¤mie fÃ¼r Arbeitnehmer ab
- AFP - 24. April 2026, 04:00 Uhr
Der Bundestag entscheidet am Freitag Ã¼ber die als Tankrabatt bekannte Senkung der MineralÃ¶lsteuer sowie Ã¼ber die sogenannte EntlastungsprÃ¤mie. Die Energiesteuer auf Kraftstoffe soll fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent pro Liter gesenkt werden.
Der Bundestag entscheidet am Freitag (ab 09.00 Uhr) Ã¼ber die als Tankrabatt bekannte Senkung der MineralÃ¶lsteuer sowie Ã¼ber die sogenannte EntlastungsprÃ¤mie. Die Energiesteuer auf Kraftstoffe soll fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent pro Liter gesenkt werden. Damit dies bereits ab dem 1. Mai gelten kann, befasst sich am Freitagnachmittag auch der Bundesrat in einer Sondersitzung damit.
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