Politik

EU-Gipfeltreffen mit Staatschefs aus Nahost zur Lage im Iran

  • AFP - 24. April 2026, 04:00 Uhr
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Empfangsgarde fÃ¼r EU-Staats- und Regierungschefs
Bild: AFP

Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Freitag in Zypern (gegen 13.00 Uhr Ortszeit, 12.00 Uhr MESZ) mit Vertretern aus dem Nahen Osten und den Golfstaaten Ã¼ber die Lage im Iran.

Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Freitag in Zypern (gegen 13.00 Uhr Ortszeit, 12.00 Uhr MESZ) mit Vertretern aus dem Nahen Osten und den Golfstaaten Ã¼ber die Lage im Iran. Zu dem Gipfeltreffen werden Ã„gyptens PrÃ¤sident Abdel Fattah al-Sisi, der libanesische PrÃ¤sident Joseph Aoun, Vertreter aus Syrien und Jordanien sowie der GeneralsekretÃ¤r des Golf-Kooperationsrates, Dschassim Mohammed al-Budaiwi, erwartet.

Die EuropÃ¤er sind selbst nicht direkt an den Verhandlungen zwischen Teheran und Washington Ã¼ber ein Ende des Iran-Kriegs beteiligt, hoffen aber auf eine Ã–ffnung der SeestraÃŸe von Hormus, damit die Energiepreise sinken. In Zypern dÃ¼rfte es auÃŸerdem um den Konflikt zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon gehen. Im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs steht auÃŸerdem eine Debatte Ã¼ber den nÃ¤chsten mehrjÃ¤hrigen EU-Haushalt an.

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