EU-Gipfeltreffen mit Staatschefs aus Nahost zur Lage im Iran

Empfangsgarde fÃ¼r EU-Staats- und Regierungschefs

Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Freitag in Zypern (gegen 13.00 Uhr Ortszeit, 12.00 Uhr MESZ) mit Vertretern aus dem Nahen Osten und den Golfstaaten Ã¼ber die Lage im Iran.

Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Freitag in Zypern (gegen 13.00 Uhr Ortszeit, 12.00 Uhr MESZ) mit Vertretern aus dem Nahen Osten und den Golfstaaten Ã¼ber die Lage im Iran. Zu dem Gipfeltreffen werden Ã„gyptens PrÃ¤sident Abdel Fattah al-Sisi, der libanesische PrÃ¤sident Joseph Aoun, Vertreter aus Syrien und Jordanien sowie der GeneralsekretÃ¤r des Golf-Kooperationsrates, Dschassim Mohammed al-Budaiwi, erwartet.



Die EuropÃ¤er sind selbst nicht direkt an den Verhandlungen zwischen Teheran und Washington Ã¼ber ein Ende des Iran-Kriegs beteiligt, hoffen aber auf eine Ã–ffnung der SeestraÃŸe von Hormus, damit die Energiepreise sinken. In Zypern dÃ¼rfte es auÃŸerdem um den Konflikt zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon gehen. Im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs steht auÃŸerdem eine Debatte Ã¼ber den nÃ¤chsten mehrjÃ¤hrigen EU-Haushalt an.