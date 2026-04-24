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US-Vertreter: Washington wird Putin zu G20-Gipfel in den USA einladen

  • AFP - 24. April 2026, 01:53 Uhr
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Trump im Oval Office
Bild: AFP

Die US-Regierung wird einem US-Regierungsvertreter zufolge den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin zum diesjÃ¤hrigen G20-Gipfel in Miami einladen. US-PrÃ¤sident Donald Trump Ã¤uÃŸerte spÃ¤ter jedoch Zweifel an einer Teilnahme des Kreml-Chefs.

Die US-Regierung wird einem US-Regierungsvertreter zufolge den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin zum diesjÃ¤hrigen G20-Gipfel in Miami im US-Bundesstaat Florida einladen. "Alle G20-Mitglieder werden eingeladen, an den Ministertreffen und dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs teilzunehmen", erklÃ¤rte ein ranghoher Vertreter der US-Regierung am Donnerstag. US-PrÃ¤sident Donald Trump Ã¤uÃŸerte spÃ¤ter jedoch Zweifel an einer Teilnahme des Kreml-Chefs.

Von einem Journalisten darauf angesprochen schien Trump Ã¼ber eine mÃ¶gliche Einladung an Putin im Unklaren. "Ich weiÃŸ nicht, ob er kommt", sagte Trump und fÃ¼gte hinzu: "Um ehrlich zu sein, bezweifle ich, dass er kommen wÃ¼rde." Zugleich brachte er seine UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Einbeziehung Putins zum Ausdruck: "Wenn er kÃ¤me, wÃ¤re das wahrscheinlich sehr hilfreich", sagte der US-PrÃ¤sident.

Trump erneuerte auÃŸerdem seine Kritik an dem frÃ¼heren US-PrÃ¤sidenten Barack Obama dafÃ¼r, Russland aus der damaligen G8 als Reaktion auf Russlands Invasion der Ostukraine im Jahr 2014 ausgeschlossen zu haben. "PrÃ¤sident Putin, er war davon sehr beleidigt, zu Recht", sagte der US-PrÃ¤sident.

Trump hatte Putin im August des vergangenen Jahres im US-Bundesstaat Alaska empfangen. Seit seiner RÃ¼ckkehr ins WeiÃŸe Haus im vergangenen Jahr hat der US-PrÃ¤sident sich an den Kreml-Chef angenÃ¤hert. Wiederholt hat er dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj die Schuld fÃ¼r einen ausbleibenden Frieden in der Ukraine gegeben, weil dieser sich weigert, ukrainische Gebiete an Russland abzutreten.

Russische Staatsmedien berichteten derweil von einer Einladung an Russland zu dem G20-Gipfel am 14. und 15. Dezember in Miami. Moskau sei auf "hÃ¶chster Ebene" zu dem Treffen eingeladen worden, zitierte die russische staatliche Nachrichtenagentur Ria Novosti den russischen Vize-AuÃŸenminister Alexander Pankin. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklÃ¤rte, Putin habe noch nicht entschieden, ob er teilnehmen werde. "Solche Entscheidungen sind noch nicht getroffen worden", sagte er vor Journalisten in Moskau. Putin hat seit 2019 nicht mehr an einem G20-Gipfel teilgenommen, zunÃ¤chst wegen der Corona-Pandemie und spÃ¤ter aufgrund des Ukraine-Krieges.

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