Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-PrÃ¤sidiumsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat vor einem Rechtsruck der Freien Demokraten gewarnt. "Unsere Aufgabe ist es, die politische Mitte zu stÃ¤rken und den Liberalismus in seiner ganzen Breite zu verteidigen. Nicht, ihn nach rechts zu verschieben", sagte die Europapolitikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). "Wer die FDP nach rechts fÃ¼hren will, der fÃ¼hrt sie in den Untergang", zitierte sie den frÃ¼heren Bundesjustizminister Marco Buschmann, der ebenfalls den Liberalen angehÃ¶rt.
"Die FDP war immer dann stark, wenn sie inhaltlich klar und wertefest war. Genau daran darf es gerade heute keinen Zweifel geben", mahnte sie. FÃ¼r Liberale kÃ¶nne es keine Zusammenarbeit, keine Relativierung und auch keine strategischen SpielrÃ¤ume gegenÃ¼ber Rechtsextremen geben.
Damit reagierte Strack-Zimmermann auf Ã„uÃŸerungen von Parteivize Wolfgang Kubicki, der fÃ¼r den FDP-Vorsitz kandidiert. Dem Podcast "Meine schwerste Entscheidung" der "Funke"-Zeitungen hatte Kubicki Ã¼ber eine Brandmauer zur AfD gesagt: "Die steht weder in der Verfassung noch ist sie gesetzgegeben. Ich kenne keine Brandmauer. Ich werde keine Veranstaltung deshalb nicht besuchen, weil da ein AfD-Vertreter auftritt. Ich werde meine politischen Ãœberlegungen nicht davon abhÃ¤ngig machen, ob die AfD zustimmen kÃ¶nnte oder nicht. Ist mir auch relativ egal."
Auf Nachfragen machte Kubicki deutlich, er wÃ¼rde mit der AfD nicht koalieren oder sich von ihr dulden lassen - und auch keinem AfD-Antrag zustimmen. Allerdings wÃ¼rde er eigene AntrÃ¤ge nicht davon abhÃ¤ngig machen, dass die AfD zustimmen kÃ¶nnte. "WÃ¼rde ich das tun, wie dumm ist das denn, wÃ¼rde ich die komplette Agenda der AfD in die Hand geben", so Kubicki.
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Strack-Zimmermann warnt Kubicki vor Rechtsverschiebung der FDP
- dts - 24. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-PrÃ¤sidiumsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat vor einem Rechtsruck der Freien Demokraten gewarnt. "Unsere Aufgabe ist es, die politische Mitte zu stÃ¤rken und den Liberalismus in seiner ganzen Breite zu verteidigen. Nicht, ihn nach rechts zu verschieben", sagte die Europapolitikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). "Wer die FDP nach rechts fÃ¼hren will, der fÃ¼hrt sie in den Untergang", zitierte sie den frÃ¼heren Bundesjustizminister Marco Buschmann, der ebenfalls den Liberalen angehÃ¶rt.
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