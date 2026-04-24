Klink-BetriebsrÃ¤te warnen vor Pflegenotstand wegen ReformplÃ¤nen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In einem offenen Brief an die Bundesregierung haben die BetriebsrÃ¤te von mehr als 20 Klinikkonzernen und UniversitÃ¤tskliniken vor gravierenden Folgen fÃ¼r die Pflege gewarnt, sollten die ReformplÃ¤ne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) in der aktuellen Form umgesetzt werden. Das berichten die Zeitungen der "Funke-Mediengruppe" (Freitagausgaben).
Die aktuell vorliegenden PlÃ¤ne wÃ¼rden massive Auswirkungen auf die Arbeit der Kollegen haben, "die jeden Tag auf Station, in den Funktionsbereichen, in Diagnostik, Therapie, Service, Technik und Verwaltung alles fÃ¼r eine gute Versorgung" der Patienten geben, warnen die BetriebsrÃ¤te in dem Schreiben, das neben Gesundheitsministerin Warken auch an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), Arbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (ebenfalls SPD) sowie die Vorsitzenden der Regierungsfraktionen ging. "Alle Erfolge der letzten Jahre, das Gesundheitswesen als Arbeitsplatz attraktiver zu machen, drohen zunichte gemacht zu werden."
Warken will das 2020 eingefÃ¼hrte Pflegebudget deckeln und dafÃ¼r sorgen, dass auch Tarifsteigerungen bei PflegekrÃ¤ften nicht mehr vollstÃ¤ndig refinanziert werden. Tragen mÃ¼ssten die zusÃ¤tzlichen Kosten demnach die KrankenhÃ¤user selbst. Bei denen ist die wirtschaftliche Lage allerdings jetzt schon angespannt.
Frank Werneke, Vorsitzender der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, warnt deshalb, dass die Lage in der Pflege sich verschlechtern kÃ¶nnte - und einigen Kliniken sogar die SchlieÃŸung drohe. Schon jetzt seien Teams in der Pflege oft unterbesetzt, sagte Werneke den Zeitungen. "Wenn das Pflegebudget gedeckelt wird, wird die Unterbesetzung zementiert und in den kommenden Jahren noch verschÃ¤rft."
WÃ¼rden Tarifsteigerungen nicht mehr refinanziert, hÃ¤tten die KrankenhÃ¤user keine andere Wahl als Personal abzubauen. "Damit rÃ¼ckt eine bedarfsgerechte Ausstattung in der Pflege noch mehr in die Ferne", sagte Werneke. FÃ¼r Patienten bedeute das eine schlechtere Versorgung. FÃ¼r Pflegende bedeute es noch mehr Druck und Stress, und es bestehe die Gefahr, dass dann wieder mehr Kolleginnen und Kollegen den Beruf verlassen wÃ¼rden, weil sie die Belastung auf Dauer nicht aushalten, fÃ¼rchtet der Verdi-Chef. "Damit wÃ¤ren wir zurÃ¼ck in einem Teufelskreis, den wir angefangen hatten, zu durchbrechen."
Viele Einrichtungen hingen zudem finanziell schon jetzt am "seidenen Faden", sagte der Gewerkschaftschef. "Wenn diese PlÃ¤ne so kommen, wird es reihenweise SchlieÃŸungen geben."
Unterzeichnet haben den Brief unter anderem die Arbeitnehmervertretungen der Helios Kliniken, der CharitÃ© und der UniversitÃ¤tskliniken Essen, GÃ¶ttingen und Magdeburg. Insgesamt reprÃ¤sentieren die unterzeichnenden BetriebsrÃ¤te rund 323.000 BeschÃ¤ftigte.
Lifestyle
Klink-BetriebsrÃ¤te warnen vor Pflegenotstand wegen ReformplÃ¤nen
- dts - 24. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In einem offenen Brief an die Bundesregierung haben die BetriebsrÃ¤te von mehr als 20 Klinikkonzernen und UniversitÃ¤tskliniken vor gravierenden Folgen fÃ¼r die Pflege gewarnt, sollten die ReformplÃ¤ne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) in der aktuellen Form umgesetzt werden. Das berichten die Zeitungen der "Funke-Mediengruppe" (Freitagausgaben).
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