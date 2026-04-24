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US-PrÃ¤sident Trump schlieÃŸt Atomwaffen-Einsatz gegen Iran aus

  • AFP - 24. April 2026, 00:43 Uhr
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Trump am Donnerstag im WeiÃŸen Haus
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Trump hat den Einsatz einer Atomwaffe gegen den Iran ausgeschlossen. 'Nein, ich wÃ¼rde sie nicht einsetzen', sagte Trump im WeiÃŸen Haus. 'Eine Atombombe sollte niemals von irgendjemandem eingesetzt werden dÃ¼rfen.'

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Einsatz einer Atomwaffe gegen den Iran ausgeschlossen. "Nein, ich wÃ¼rde sie nicht einsetzen", sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten im WeiÃŸen Haus. "Warum sollte ich eine Atomwaffe einsetzen, wenn wir sie auf ganz konventionelle Weise auch ohne dezimiert haben?", fÃ¼gte Trump hinzu. "Eine Atombombe sollte niemals von irgendjemandem eingesetzt werden dÃ¼rfen", stellte der US-PrÃ¤sident klar.

Trump hatte am 7. April mit einer drastischen Drohung gegen den Iran fÃ¼r groÃŸe EmpÃ¶rung gesorgt: "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben und niemals wieder zum Leben erweckt werden", warnte Trump. VizeprÃ¤sident JD Vance wiederum sagte, die USA hÃ¤tten im Konflikt mit dem Iran "Werkzeuge im Kasten, deren Einsatz wir bisher noch nicht beschlossen haben." Das WeiÃŸe Haus bestritt daraufhin, dass Vance dem Iran mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht habe.

Kurz darauf stimmten Washington und Teheran einer zweiwÃ¶chigen Waffenruhe zu, die Trump am Dienstag auf unbestimmte Zeit verlÃ¤ngerte.

Trump sagte am Donnerstag im WeiÃŸen Haus, er strebe einen Iran "ohne eine Atomwaffe" an, mit der Teheran versuchen kÃ¶nne, "eine unserer StÃ¤dte oder den gesamten Nahen Osten in die Luft zu sprengen".

Irans Atomprogramm ist ein zentraler Knackpunkt bei den Verhandlungen Ã¼ber ein mÃ¶gliches Ende des Krieges. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben, was Teheran bestreitet. Nach Angaben der Internationalen AtomenergiebehÃ¶rde (IAEA) ist der Iran das einzige Land ohne eigene Atomwaffen, das Uran auf 60 Prozent anreichert.Â 

Die USA hatten letztmals im Zweiten Weltkrieg Atomwaffen eingesetzt. Sie warfen im August 1945 Atombomben auf die japanischen StÃ¤dte Hiroshima und Nagasaki ab und tÃ¶teten damit etwa 214.000 Menschen.

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