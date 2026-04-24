Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geplante Senkung der ZuschÃ¼sse fÃ¼r Pflegeheimbewohner fÃ¼hrt bei der Mehrheit der Betroffenen zu einer deutlichen Mehrbelastung.
Das geht aus ersten Berechnungen des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (BPA) hervor, Ã¼ber die das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben) berichtet. Danach steigt die Eigenbeteiligung durch die PlÃ¤ne von Warken in den ersten beiden Jahren des Heimaufenthaltes im bundesweiten Schnitt um insgesamt bis zu 1.800 Euro. Der Zweijahres-Zeitraum wurde gewÃ¤hlt, weil drei Viertel aller stationÃ¤r gepflegten Menschen nicht lÃ¤nger in einem Pflegeheim lebt.
Warken plant, die gestaffelten ZuschÃ¼sse, die die Pflegeheimbewohner je nach Aufenthaltsdauer zur Senkung der Eigenanteile erhalten, langsamer anwachsen zu lassen als bisher. VerbandsprÃ¤sident Bernd Meurer kritisierte das Vorhaben scharf. PflegebedÃ¼rftige und ihre Familien litten schon jetzt unter den hohen Eigenanteilen.
"Die Ministerin hat immer versprochen, mit der Reform hier Abhilfe zu schaffen und der Koalitionspartner SPD ist sogar mit dem Versprechen eines 1.000-Euro-Deckels in den Wahlkampf gezogen", sagte er den Zeitungen. Jetzt wolle Warken den PflegebedÃ¼rftigen und ihren Familien einen Milliardenbetrag aufbÃ¼rden. "Das grenzt an WÃ¤hlertÃ¤uschung: Entlastung versprochen, Belastung geliefert", beklagte Meurer.
Lifestyle
BPA: Warkens Pflege-Plan belastet Heimbewohner mit bis zu 1.800 Euro
- dts - 24. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geplante Senkung der ZuschÃ¼sse fÃ¼r Pflegeheimbewohner fÃ¼hrt bei der Mehrheit der Betroffenen zu einer deutlichen Mehrbelastung.
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