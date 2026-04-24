Lifestyle

BPA: Warkens Pflege-Plan belastet Heimbewohner mit bis zu 1.800 Euro

  • dts - 24. April 2026
Bild vergrößern: BPA: Warkens Pflege-Plan belastet Heimbewohner mit bis zu 1.800 Euro
Seniorin mit Helferin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geplante Senkung der ZuschÃ¼sse fÃ¼r Pflegeheimbewohner fÃ¼hrt bei der Mehrheit der Betroffenen zu einer deutlichen Mehrbelastung.

Das geht aus ersten Berechnungen des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (BPA) hervor, Ã¼ber die das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben) berichtet. Danach steigt die Eigenbeteiligung durch die PlÃ¤ne von Warken in den ersten beiden Jahren des Heimaufenthaltes im bundesweiten Schnitt um insgesamt bis zu 1.800 Euro. Der Zweijahres-Zeitraum wurde gewÃ¤hlt, weil drei Viertel aller stationÃ¤r gepflegten Menschen nicht lÃ¤nger in einem Pflegeheim lebt.

Warken plant, die gestaffelten ZuschÃ¼sse, die die Pflegeheimbewohner je nach Aufenthaltsdauer zur Senkung der Eigenanteile erhalten, langsamer anwachsen zu lassen als bisher. VerbandsprÃ¤sident Bernd Meurer kritisierte das Vorhaben scharf. PflegebedÃ¼rftige und ihre Familien litten schon jetzt unter den hohen Eigenanteilen.

"Die Ministerin hat immer versprochen, mit der Reform hier Abhilfe zu schaffen und der Koalitionspartner SPD ist sogar mit dem Versprechen eines 1.000-Euro-Deckels in den Wahlkampf gezogen", sagte er den Zeitungen. Jetzt wolle Warken den PflegebedÃ¼rftigen und ihren Familien einen Milliardenbetrag aufbÃ¼rden. "Das grenzt an WÃ¤hlertÃ¤uschung: Entlastung versprochen, Belastung geliefert", beklagte Meurer.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Strack-Zimmermann warnt Kubicki vor Rechtsverschiebung der FDP
    Strack-Zimmermann warnt Kubicki vor Rechtsverschiebung der FDP

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-PrÃ¤sidiumsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat vor einem Rechtsruck der Freien Demokraten gewarnt. "Unsere Aufgabe ist es, die

    Mehr
    Klink-BetriebsrÃ¤te warnen vor Pflegenotstand wegen ReformplÃ¤nen
    Klink-BetriebsrÃ¤te warnen vor Pflegenotstand wegen ReformplÃ¤nen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In einem offenen Brief an die Bundesregierung haben die BetriebsrÃ¤te von mehr als 20 Klinikkonzernen und UniversitÃ¤tskliniken vor gravierenden

    Mehr
    Senioren-Union distanziert sich in Rentendebatte von Merz
    Senioren-Union distanziert sich in Rentendebatte von Merz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende der Senioren-Union in der CDU, Hubert HÃ¼ppe, hat sich von der Aussage des Kanzlers und Parteivorsitzenden Friedrich Merz

    Mehr
    77 Jahre alt: Chef von LuxusgÃ¼terkonzern LVMH will noch lange nicht zurÃ¼cktreten
    77 Jahre alt: Chef von LuxusgÃ¼terkonzern LVMH will noch lange nicht zurÃ¼cktreten
    Portugal fordert Air France-KLM und Lufthansa zu verbindlichem Angebot fÃ¼r TAP auf
    Portugal fordert Air France-KLM und Lufthansa zu verbindlichem Angebot fÃ¼r TAP auf
    Fehlerhafter Test: Stiftung Warentest muss Schadenersatz zahlen
    Fehlerhafter Test: Stiftung Warentest muss Schadenersatz zahlen
    Tausende Samsung-Arbeiter demonstrieren in SÃ¼dkorea - Streik droht
    Tausende Samsung-Arbeiter demonstrieren in SÃ¼dkorea - Streik droht
    US-PrÃ¤sident Trump schlieÃŸt Atomwaffen-Einsatz gegen Iran aus
    US-PrÃ¤sident Trump schlieÃŸt Atomwaffen-Einsatz gegen Iran aus
    Tankrabatt stÃ¶ÃŸt auf Kritik aus Monopolkommission
    Tankrabatt stÃ¶ÃŸt auf Kritik aus Monopolkommission
    Taskforce-Leiter will
    Taskforce-Leiter will "gezieltere MaÃŸnahmen" gegen Energiekrise
    Handwerksverband will Stromsteuer- statt Energiesteuer-Senkung
    Handwerksverband will Stromsteuer- statt Energiesteuer-Senkung
    Klingbeil-Berater widerspricht Kanzler im Rentenstreit
    Klingbeil-Berater widerspricht Kanzler im Rentenstreit
    Trump: Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon um drei Wochen verlÃ¤ngert
    Trump: Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon um drei Wochen verlÃ¤ngert

    Top Meldungen

    SPD kritisiert CDU-Steuerkonzept als nicht gerecht gegenfinanziert
    SPD kritisiert CDU-Steuerkonzept als nicht gerecht gegenfinanziert

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Wiebke Esdar, hat das Steuerkonzept der Unions-Finanzpolitiker Florian Dorn (CSU)

    Mehr
    SPD beharrt auf Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne
    SPD beharrt auf Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD hÃ¤lt weiter an der Forderung fest, in Deutschland eine Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne einzufÃ¼hren. "Wir bleiben dabei:

    Mehr
    Netzagentur ermittelt wegen FristverstÃ¶ÃŸen bei Smart-Meter-Rollout
    Netzagentur ermittelt wegen FristverstÃ¶ÃŸen bei Smart-Meter-Rollout

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesnetzagentur hat im MÃ¤rz Ermittlungsverfahren gegen 77 Netzbetreiber eingeleitet, die bisher keinen einzigen intelligenten StromzÃ¤hler

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts