Wirtschaft

Handwerksverband will Stromsteuer- statt Energiesteuer-Senkung

  • dts - 24. April 2026
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Strommast (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Abstimmung im Bundesrat hat der PrÃ¤sident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, JÃ¶rg Dittrich, die geplante Senkung der Energiesteuer kritisiert und stattdessen eine niedrigere Stromsteuer gefordert.

"Fakt ist, dass der Staat momentan erheblich von den gestiegenen Spritpreisen profitiert und deutliche Mehreinnahmen durch den hÃ¶heren Spritpreis hat", sagte Dittrich dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben). Jetzt eine kurzfristige Entlastung Ã¼ber acht Wochen durch eine Spritpreisbremse zu machen, werde aber wohl kaum langfristige Wachstumsimpulse setzen.

"Sinnvoller wÃ¤re es, die Mehreinnahmen zu nutzen, um die Transformation zu beschleunigen, beispielsweise indem die Stromsteuer fÃ¼r alle gesenkt wird, wie es im Ãœbrigen auch versprochen war", schlug Dittrich vor. "Das kÃ¶nnte den gewÃ¼nschten Schub bringen. Was wir brauchen, ist ein tragfÃ¤higes Gesamtkonzept, das Ã¼ber diese akute Krise hinausgeht", sagte der VerbandsprÃ¤sident.

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