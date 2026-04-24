Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende der Senioren-Union in der CDU, Hubert HÃ¼ppe, hat sich von der Aussage des Kanzlers und Parteivorsitzenden Friedrich Merz distanziert, wonach die gesetzliche Rentenversicherung allenfalls noch "die Basisabsicherung fÃ¼r das Alter" sein werde.
"Der Senioren-Union ist wichtig, dass jeder, der 45 Jahre gearbeitet und BeitrÃ¤ge gezahlt hat, spÃ¼rbar mehr als die Grundsicherung im Alter erhÃ¤lt - selbst, wenn er nur Mindestlohn erhalten hat", sagte HÃ¼ppe dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben). "Ansonsten ist der Anreiz, zu arbeiten statt BÃ¼rgergeld zu beziehen, noch geringer. Das wÃ¼rde zusÃ¤tzlich die Schwarzarbeit fÃ¶rdern."
Lifestyle
Senioren-Union distanziert sich in Rentendebatte von Merz
- dts - 24. April 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende der Senioren-Union in der CDU, Hubert HÃ¼ppe, hat sich von der Aussage des Kanzlers und Parteivorsitzenden Friedrich Merz distanziert, wonach die gesetzliche Rentenversicherung allenfalls noch "die Basisabsicherung fÃ¼r das Alter" sein werde.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-PrÃ¤sidiumsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat vor einem Rechtsruck der Freien Demokraten gewarnt. "Unsere Aufgabe ist es, dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In einem offenen Brief an die Bundesregierung haben die BetriebsrÃ¤te von mehr als 20 Klinikkonzernen und UniversitÃ¤tskliniken vor gravierendenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geplante Senkung der ZuschÃ¼sse fÃ¼r Pflegeheimbewohner fÃ¼hrt bei der Mehrheit derMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Wiebke Esdar, hat das Steuerkonzept der Unions-Finanzpolitiker Florian Dorn (CSU)Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD hÃ¤lt weiter an der Forderung fest, in Deutschland eine Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne einzufÃ¼hren. "Wir bleiben dabei:Mehr
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesnetzagentur hat im MÃ¤rz Ermittlungsverfahren gegen 77 Netzbetreiber eingeleitet, die bisher keinen einzigen intelligenten StromzÃ¤hlerMehr