Senioren-Union distanziert sich in Rentendebatte von Merz

Senioren-Union (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende der Senioren-Union in der CDU, Hubert HÃ¼ppe, hat sich von der Aussage des Kanzlers und Parteivorsitzenden Friedrich Merz distanziert, wonach die gesetzliche Rentenversicherung allenfalls noch "die Basisabsicherung fÃ¼r das Alter" sein werde.



"Der Senioren-Union ist wichtig, dass jeder, der 45 Jahre gearbeitet und BeitrÃ¤ge gezahlt hat, spÃ¼rbar mehr als die Grundsicherung im Alter erhÃ¤lt - selbst, wenn er nur Mindestlohn erhalten hat", sagte HÃ¼ppe dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben). "Ansonsten ist der Anreiz, zu arbeiten statt BÃ¼rgergeld zu beziehen, noch geringer. Das wÃ¼rde zusÃ¤tzlich die Schwarzarbeit fÃ¶rdern."

