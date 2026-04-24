HausÃ¤rzte warnen vor Scheitern des PrimÃ¤rversorgungssystems

Arztpraxis fÃ¼r Allgemeinmedizin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die HausÃ¤rzte in Deutschland sehen das geplante PrimÃ¤rversorgungssystem wegen der SparplÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) in Gefahr.



"Wenn die Ministerin ihr GKV-Spargesetz in dieser Form durchboxt und bei den Hausarztpraxen massiv spart, dann wird das PrimÃ¤rversorgungssystem nicht zu schaffen sein", sagte der Bundesvorsitzende des HausÃ¤rzteverbandes, Markus Blumenthal-Beier, der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Die Ministerin torpediert ihre eigene Reformagenda. Das ist absolut fahrlÃ¤ssig." Die PlÃ¤ne der Ministerin seien "vollkommen planlos".



Auf der einen Seite sage sie, dass die HausÃ¤rzte "in Zukunft noch mehr Aufgaben Ã¼bernehmen sollen, auf der anderen Seite wird genau an dieser Stelle massiv der Rotstift angesetzt", so Blumenthal-Beier. Das Spargesetz sei "nichts anderes als ein ZerstÃ¶rungsprogramm fÃ¼r die Hausarztpraxen".



FÃ¼r Patienten wÃ¼rden die PlÃ¤ne bedeuten, "dass die hausÃ¤rztliche Versorgung spÃ¼rbar schlechter wird", erklÃ¤rte Blumenthal-Beier. "Die Bundesregierung hat noch Zeit, hier nachzusteuern. Wir fordern die gesamte Regierungskoalition auf, diesen Fehler zu korrigieren, bevor es zu spÃ¤t ist."



Warken will ein sogenanntes PrimÃ¤rarztsystem einfÃ¼hren. Der Hausarzt soll demnach kÃ¼nftig die erste Anlaufstation sein, ein Facharzt kÃ¶nnte erst danach aufgesucht werden. Ein erster Gesetzentwurf soll noch in diesem Jahr vorgelegt werden.

