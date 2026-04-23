New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Donnerstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.310 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.108 Punkten 0,4 Prozent im Minus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 26.783 Punkten 0,6 Prozent im Minus.
Anleger zeigten sich am Donnerstag verunsichert Ã¼ber mangelnde Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie Ã¼ber Berichte Ã¼ber ein mÃ¶gliches neues Ultimatum. Er habe "alle Zeit der Welt, aber der Iran nicht", schrieb US-PrÃ¤sident Donald Trump am Donnerstag auf seiner persÃ¶nlichen Plattform. "Die Zeit lÃ¤uft." Er sei wahrscheinlich der Mensch, der in dieser Situation am wenigsten unter Druck stehe. Ein Abkommen werde nur dann geschlossen, wenn es angemessen und vorteilhaft fÃ¼r die USA, ihre VerbÃ¼ndeten "und letztlich auch fÃ¼r den Rest der Welt" sei, so Trump.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagabend etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1684 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8559 Euro zu haben.
Der Goldpreis zeigte sich schwÃ¤cher, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.695 US-Dollar gezahlt (-0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,19 Euro pro Gramm.
Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 106,00 US-Dollar, das waren 4,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
US-BÃ¶rsen lassen nach - Ã–lpreis steigt weiter
- dts - 23. April 2026, 22:25 Uhr
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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Donnerstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.310 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
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