Trump: Habe anders als Teheran beim Iran-Krieg "alle Zeit der Welt"

Die US-Blockade soll den Druck auf Teheran erhÃ¶hen

Die USA haben nach den Worten von PrÃ¤sident Trump keine Eile, den Iran-Krieg zu beenden - im Gegensatz zu Teheran. 'Ich habe alle Zeit der Welt', erklÃ¤rte Trump. Die USA verlegten derweil einen dritten FlugzeugtrÃ¤ger in die Region.

Die USA haben nach den Worten von PrÃ¤sident Donald Trump keine Eile, den Iran-Krieg zu beenden - im Gegensatz zu Teheran. "Ich habe alle Zeit der Welt", erklÃ¤rte Trump am Donnerstag in Onlinediensten. Teheran habe diese Zeit dagegen "nicht". Nach den ersten Explosionen in Teheran seit Inkrafttreten einer Waffenruhe erklÃ¤rten israelische Sicherheitskreise, dass Israel den Iran derzeit nicht angreife. Die USA verlegten unterdessen einen dritten FlugzeugtrÃ¤ger in die Region.



Hinsichtlich eines Kriegsendes sieht Trump die Islamische Republik derzeit viel stÃ¤rker unter Druck als die USA. "Die Uhr tickt", warnte er am Donnerstag. Trump verwies bei seinen Ã„uÃŸerungen unter anderem darauf, dass das iranische MilitÃ¤r zerstÃ¶rt worden sei. "Ihre FÃ¼hrer weilen nicht mehr unter uns; die Blockade ist lÃ¼ckenlos und stark, und von dort aus wird es nur noch schlimmer", erklÃ¤rte er.Â



Ãœber eine mÃ¶gliche Vereinbarung mit dem Iran sagte Trump, es werde "erst dann ein Abkommen geben, wenn es sinnvoll und gut fÃ¼r die Vereinigten Staaten, unsere VerbÃ¼ndeten und tatsÃ¤chlich den Rest der Welt ist".



Trump hatte am Dienstag eine zweiwÃ¶chige Waffenruhe im Iran-Krieg auf vorerst unbestimmte Zeit verlÃ¤ngert. Die Waffenruhe gelte so lange, bis der Iran einen Vorschlag zur Beendigung des Konflikts vorlege und "die GesprÃ¤che in der einen oder anderen Form abgeschlossen werden", sagte Trump. Ob es demnÃ¤chst neue Verhandlungen zwischen Teheran und Washington gibt, ist unklar.



Erstmals seit Inkrafttreten der Waffenruhe waren in Teilen von Irans Hauptstadt Teheran Medienberichten zufolge am Donnerstag Explosionen zu hÃ¶ren. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete zudem, dass im Westen Teherans "das GerÃ¤usch von Luftabwehrfeuer" zu hÃ¶ren gewesen sei. Die Nachrichtenagentur Mehr meldete, das Abwehrsystem sei in mehreren Teilen der Hauptstadt gegen "feindliche Ziele" aktiviert worden.



"Israel greift den Iran im Moment nicht an", hieÃŸ es dazu am Donnerstagabend aus israelischen Sicherheitskreisen. Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuvor gesagt, sein Land sei "bereit, den Krieg gegen den Iran wieder aufzunehmen".Â



Die Ziele seien "markiert", sagte Katz in einer Videobotschaft. "Wir warten auf grÃ¼nes Licht aus den Vereinigten Staaten â€“ in erster Linie, um die Chamenei-Dynastie vollstÃ¤ndig zu eliminieren", fuhr er mit Blick auf den neuen obersten FÃ¼hrer Modschtaba Chamenei fort, den Nachfolger seines am 28. Februar getÃ¶teten Vaters Ayatollah Ali Chamenei. DarÃ¼ber hinaus solle der Iran "ins dunkle Zeitalter und in die Steinzeit zurÃ¼ckversetzt" werden.



Vor eineinhalb Wochen waren Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran unter Vermittlung Pakistans Ã¼ber ein mÃ¶gliches Ende des Iran-Krieges ergebnislos geblieben. Ob es demnÃ¤chst neue Verhandlungen zwischen Teheran und Washington gibt, ist unklar.Â



Begonnen hatte der Krieg mit Angriffen Israels und der USA auf die Islamische Republik am 28. Februar. Teheran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region. Seit Kriegsbeginn ist zudem die strategisch und wirtschaftlich wichtige StraÃŸe von Hormus durch Irans Revolutionsgarden faktisch gesperrt.



Die Meerenge ist neben Irans Atomprogramm zentraler Knackpunkt bei den Verhandlungen Ã¼ber ein mÃ¶gliches Ende des Krieges. US-PrÃ¤sident Trump dringt auf eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus, Teheran wiederum macht ein Ende der am 13. April begonnenen US-Blockade iranischer HÃ¤fen zur Bedingung fÃ¼r eine RÃ¼ckkehr an den Verhandlungstisch.Â



Die USA wollen mit ihrer Blockade den Druck auf Teherans Wirtschaft erhÃ¶hen. Laut dem fÃ¼r den Nahen Osten zustÃ¤ndigen Zentralkommando Centcom wurden seit Beginn der Blockade "33 Schiffe umgeleitet".



Nach der Verlegung der FlugzeugtrÃ¤ger "USS Gerald R. Ford" und "USS Abraham Lincoln" in die Region erreichte am Donnerstag auch die "USS George H.W. Bush" im Indischen Ozean den Verantwortungsbereich des US-Zentralkommandos Centcom. Das fÃ¼r den Nahen Osten zustÃ¤ndige Zentralkommando verÃ¶ffentlichte ein Foto des FlugzeugtrÃ¤gers mit zahlreichen Kampfflugzeugen an Deck.



Trump hatte am Donnerstag zudem die ZerstÃ¶rung von Schiffen angeordnet, die Minen in der StraÃŸe von Hormus legen. Die US-Marine solle "jedes Boot, auch wenn es noch so klein ist", beschieÃŸen und zerstÃ¶ren.