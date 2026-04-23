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Italien weist US-Vorschlag von FuÃŸball-WM-Teilnahme anstelle des Irans zurÃ¼ck

  • AFP - 23. April 2026, 20:30 Uhr
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Sportminister Andrea Abodi
Bild: AFP

Italien hat einen aus den USA kommenden Vorschlag zurÃ¼ckgewiesen, wonach das Nationalteam des Landes anstelle des Irans an der FuÃŸball-Weltmeisterschaft teilnehmen soll. 'Erstens, es ist nicht mÃ¶glich. Und zweitens ist es nicht angebracht', sagte Sportminister Abodi.

Italien hat einen aus den USA kommenden Vorschlag zurÃ¼ckgewiesen, wonach das Nationalteam des Landes anstelle des Iran an der FuÃŸball-Weltmeisterschaft teilnehmen soll. Sportminister Andrea Abodi verwies zur BegrÃ¼ndung am Donnerstag darauf, dass sich Italien nicht fÃ¼r das im Sommer unter anderem in den USA stattfindende Turnier qualifiziert habe und ihm eine Teilnahme deshalb nicht zustehe.Â 

"Erstens, es ist nicht mÃ¶glich. Und zweitens ist es nicht angebracht - man qualifiziert sich auf dem Rasen", sagte Abodi laut Berichten der italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und AGI zu dem US-Vorschlag.

Ein Gesandter von US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte einem Bericht zufolge zuvor den WeltfuÃŸballverband Fifa gebeten, den Iran bei der FuÃŸball-WM durch Italien zu ersetzen. Der US-Sondergesandte Paolo Zampolli sagte der "Financial Times", es wÃ¤re ein "Traum", den viermaligen Weltmeister Italien bei dem Turnier zu sehen. Italien hat sich aber nicht qualifiziert, es war im vergangenen Monat in den Playoffs an Bosnien-Herzegowina gescheitert.Â 

Der Iran dagegen hat sich fÃ¼r die FuÃŸball-WM qualifiziert. Ob die Nationalmannschaft angesichts des Krieges der USA und Israels gegen den Iran aber wirklich an dem Turnier teilnimmt, ist derzeit vÃ¶llig unklar. Der iranische FuÃŸballverband FFIRI hatte unlÃ¤ngst erklÃ¤rt, er verhandele mit der Fifa, um die WM-Spiele des Landes von den USA nach Mexiko zu verlegen.

Nach derzeitigem WM-Spielplan sind fÃ¼r den Iran zwei Partien in Los Angeles und eine Begegnung in Seattle angesetzt, das Teamquartier soll in Tucson im Bundesstaat Arizona sein.

Die Weltmeisterschaft findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada statt.

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