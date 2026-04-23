US-Vertreter: Trump empfÃ¤ngt Vertreter Israels und Libanons im WeiÃŸen Haus

Die erste GesprÃ¤chsrunde am 14. April

Zum Auftakt ihrer zweiten GesprÃ¤chsrunde in Washington werden die Vertreter Israels und des Libanon nach US-Angaben von PrÃ¤sident Trump empfangen. 'Die GesprÃ¤che auf Botschafterebene zwischen Israel und dem Libanon werden nun im WeiÃŸen Haus stattfinden', hieÃŸ es aus dem WeiÃŸen Haus.

Zum Auftakt ihrer zweiten GesprÃ¤chsrunde in Washington werden die Vertreter Israels und des Libanon nach Angaben aus US-Regierungskreisen von PrÃ¤sident Donald Trump empfangen. "Die GesprÃ¤che auf Botschafterebene zwischen Israel und dem Libanon werden nun im WeiÃŸen Haus stattfinden", sagte ein US-Regierungsvertreter am Donnerstag. "PrÃ¤sident Trump wird beide Vertreter bei ihrer Ankunft begrÃ¼ÃŸen."



Nach ihren ersten direkten GesprÃ¤chen seit Jahrzehnten treffen sich am Donnerstag in Washington erneut Vertreter Israels und des Libanon auf Botschafterebene. Wie bereits in der vorangegangenen GesprÃ¤chsrunde soll US-AuÃŸenminister Marco Rubio auch diesmal den israelischen Botschafter in den USA, Yechiel Leiter, und die libanesische Botschafterin Nada Hamadeh Moawad in Anwesenheit des US-Botschafters im Libanon, Michel Issa, zusammenbringen.Â



Zudem wird erwartet, dass der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, an dem Treffen teilnimmt, wie die Nachrichtenagentur AFP aus dem US-AuÃŸenministerium erfuhr.



Der Libanon wird nach Angaben von PrÃ¤sident Joseph Aoun bei den GesprÃ¤chen darauf dringen, die Waffenruhe zu verlÃ¤ngern. Dies umfasse auch "ein Ende der ZerstÃ¶rung von HÃ¤usern und der Angriffe auf Zivilisten, GotteshÃ¤user, Journalisten sowie den Medizin- und Bildungssektor".



Am vergangenen Freitag war eine zehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon in Kraft getreten, die nach derzeitigem Stand am Sonntag endet. Nach Angaben aus libanesischen Regierungskreisen will Beirut bei der neuen GesprÃ¤chsrunde neben einer einmonatigen VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe zudem ihre "strikte Einhaltung" verlangen sowie "den Stopp von Sprengungen und ZerstÃ¶rungen in den Gebieten, in denen Israel prÃ¤sent ist".



Israel und der Libanon unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand. Vergangene Woche hatten erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten diplomatische Vertreter der beiden NachbarlÃ¤nder in Washington direkte GesprÃ¤che gefÃ¼hrt. Das Treffen auf Botschafterebene endete ohne konkrete Ergebnisse.



Die israelische Regierung will nach eigenen Angaben GesprÃ¤che Ã¼ber eine Entwaffnung der vom Iran finanzierten Hisbollah-Miliz und Ã¼ber friedliche Beziehungen zwischen den beiden NachbarlÃ¤ndern fÃ¼hren. Im Vorfeld der neuen GesprÃ¤che rief Israel die libanesische Regierung zur Zusammenarbeit beim Vorgehen gegen die Hisbollah auf.



Israels AuÃŸenminister Gideon Saar erklÃ¤rte am Mittwoch, Israel habe keine "ernsthaften Meinungsverschiedenheiten" mit dem Libanon.Â "Leider ist der Libanon ein gescheiterter Staat, ein Staat, der de facto unter iranischer Besatzung durch die Hisbollah steht", erklÃ¤rte Saar. Das grÃ¶ÃŸte Hindernis fÃ¼r Frieden und Normalisierung zwischen beiden LÃ¤ndern sei die Hisbollah.



Die vom Iran unterstÃ¼tzte schiitische Miliz lehnt direkte GesprÃ¤che mit Israel und eine Waffenruhe ab.Â



Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Damals feuerte die Hisbollah, deren erklÃ¤rtes Ziel die Vernichtung Israels ist, als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei Raketen auf Israel ab. In der Folge griff Israel zahlreiche Ziele im Libanon an und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze.



Im Libanon wurden seit Beginn der erneuten Eskalation mehr als 2400 Menschen getÃ¶tet, mehr als eine Million Menschen mussten ihre HÃ¤user verlassen. Die israelische Armee will nach eigenen Angaben weiter im SÃ¼den des Libanon im Einsatz bleiben, um die Infrastruktur der Hisbollah zu zerstÃ¶ren und "direkte Bedrohungen fÃ¼r die Gemeinden im Norden Israels abzuwehren".