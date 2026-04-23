Unions-Steuermodell stÃ¶ÃŸt in SPD auf scharfe Kritik

Koalition ringt um Steuer-Entlastungen

Ein Steuermodell der Unions-Finanzpolitiker Florian Dorn (CSU) und Yannick Bury (CDU) stÃ¶ÃŸt beim Koalitionspartner SPD auf scharfe Kritik. SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar nannte die PlÃ¤ne 'eine Belastung durch die HintertÃ¼r fÃ¼r Millionen BeschÃ¤ftigte'.

Ein Steuermodell der beiden Unions-Finanzpolitiker Florian Dorn (CSU) und Yannick Bury (CDU) stÃ¶ÃŸt beim Koalitionspartner SPD auf scharfe Kritik. SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar nannte die PlÃ¤ne aus der Union "eine Belastung durch die HintertÃ¼r fÃ¼r Millionen BeschÃ¤ftigte". Die Reichsten wÃ¼rden entlastet "auf Kosten der Betriebe und ihrer BeschÃ¤ftigten", sagte Esdar am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.



Die Unions-Abgeordneten Dorn und Bury wollen staatliche FÃ¶rderungen pauschal Ã¼ber drei Jahre hinweg jÃ¤hrlich um 15 Prozent kÃ¼rzen. Damit wollen sie ein Sparvolumen von 22 Milliarden Euro erreichen. Weitere acht Milliarden Euro sollen demnach durch Einsparungen in der Bundesverwaltung zusammenkommen.



Mit dem Geld wollen die beiden Abgeordneten eine hÃ¶here Einkommensgrenze fÃ¼r den Spitzensteuersatz finanzieren, was Gutverdiener entlasten wÃ¼rde. Zudem wollen sie den steuerlichen Grundfreibetrag fÃ¼r alle um "mindestens 1000 Euro" erhÃ¶hen. Der SolidaritÃ¤tszuschlag, der nur noch auf sehr hohe Einkommen erhoben wird, soll generell entfallen. Im Gegenzug sind VerschÃ¤rfungen bei der Reichensteuer vorgesehen. CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hatte sich hinter den Vorschlag gestellt.



Esdar kritisierte, ein 30â€‘Milliardenâ€‘Loch solle gestopft werden, "indem Subventionen wahllos gestrichen werden â€“ ohne Plan, ohne RÃ¼cksicht". Das treffe Mittelstand, Industrie und Angestellte zugleich. Am Ende bedeute das "hÃ¶here Energiepreise, unsichere Jobs, weniger Investitionen". Das sei "verantwortungsloser Kahlschlag". Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende forderte von Kanzler Friedrich Merz (CDU), "sich ehrlich" zu machen und "zu sagen, wer die Zeche fÃ¼r die UnionsvorschlÃ¤ge am Ende zahlt".



Die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Frauke Heiligenstadt, erklÃ¤rte, im Koalitionsvertrag sei eine Einkommensteuerreform zur Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen verabredet. Diese Reform schienen aber "einige Kolleginnen und Kollegen in der Unionsfraktion anders verstanden zu haben", erklÃ¤rte Heiligenstadt. "Spitzeneinkommen zu entlasten und damit ein zusÃ¤tzliches Haushaltsloch von 30 Milliarden Euro zu reiÃŸen, ist ungerecht und haushaltspolitisch unseriÃ¶s."



Der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Thorsten Rudolph, erklÃ¤rte, die VorschlÃ¤ge der Union zeigten, "dass fÃ¼r einige dort offenkundig immer noch Jahrmarkt im Himmel ist". Steuersenkungen von 30 Milliarden Euro wÃ¼rden das ohnehin bestehende Loch von 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt noch weiter vergrÃ¶ÃŸern und endgÃ¼ltig unfinanzierbar machen.