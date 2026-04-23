Politik

Unions-Steuermodell stÃ¶ÃŸt in SPD auf scharfe Kritik

  • AFP - 23. April 2026, 19:46 Uhr
Bild vergrößern: Unions-Steuermodell stÃ¶ÃŸt in SPD auf scharfe Kritik
Koalition ringt um Steuer-Entlastungen
Bild: AFP

Ein Steuermodell der Unions-Finanzpolitiker Florian Dorn (CSU) und Yannick Bury (CDU) stÃ¶ÃŸt beim Koalitionspartner SPD auf scharfe Kritik. SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar nannte die PlÃ¤ne 'eine Belastung durch die HintertÃ¼r fÃ¼r Millionen BeschÃ¤ftigte'.

Ein Steuermodell der beiden Unions-Finanzpolitiker Florian Dorn (CSU) und Yannick Bury (CDU) stÃ¶ÃŸt beim Koalitionspartner SPD auf scharfe Kritik. SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar nannte die PlÃ¤ne aus der Union "eine Belastung durch die HintertÃ¼r fÃ¼r Millionen BeschÃ¤ftigte". Die Reichsten wÃ¼rden entlastet "auf Kosten der Betriebe und ihrer BeschÃ¤ftigten", sagte Esdar am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

Die Unions-Abgeordneten Dorn und Bury wollen staatliche FÃ¶rderungen pauschal Ã¼ber drei Jahre hinweg jÃ¤hrlich um 15 Prozent kÃ¼rzen. Damit wollen sie ein Sparvolumen von 22 Milliarden Euro erreichen. Weitere acht Milliarden Euro sollen demnach durch Einsparungen in der Bundesverwaltung zusammenkommen.

Mit dem Geld wollen die beiden Abgeordneten eine hÃ¶here Einkommensgrenze fÃ¼r den Spitzensteuersatz finanzieren, was Gutverdiener entlasten wÃ¼rde. Zudem wollen sie den steuerlichen Grundfreibetrag fÃ¼r alle um "mindestens 1000 Euro" erhÃ¶hen. Der SolidaritÃ¤tszuschlag, der nur noch auf sehr hohe Einkommen erhoben wird, soll generell entfallen. Im Gegenzug sind VerschÃ¤rfungen bei der Reichensteuer vorgesehen. CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hatte sich hinter den Vorschlag gestellt.

Esdar kritisierte, ein 30â€‘Milliardenâ€‘Loch solle gestopft werden, "indem Subventionen wahllos gestrichen werden â€“ ohne Plan, ohne RÃ¼cksicht". Das treffe Mittelstand, Industrie und Angestellte zugleich. Am Ende bedeute das "hÃ¶here Energiepreise, unsichere Jobs, weniger Investitionen". Das sei "verantwortungsloser Kahlschlag". Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende forderte von Kanzler Friedrich Merz (CDU), "sich ehrlich" zu machen und "zu sagen, wer die Zeche fÃ¼r die UnionsvorschlÃ¤ge am Ende zahlt".

Die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Frauke Heiligenstadt, erklÃ¤rte, im Koalitionsvertrag sei eine Einkommensteuerreform zur Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen verabredet. Diese Reform schienen aber "einige Kolleginnen und Kollegen in der Unionsfraktion anders verstanden zu haben", erklÃ¤rte Heiligenstadt. "Spitzeneinkommen zu entlasten und damit ein zusÃ¤tzliches Haushaltsloch von 30 Milliarden Euro zu reiÃŸen, ist ungerecht und haushaltspolitisch unseriÃ¶s."

Der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Thorsten Rudolph, erklÃ¤rte, die VorschlÃ¤ge der Union zeigten, "dass fÃ¼r einige dort offenkundig immer noch Jahrmarkt im Himmel ist". Steuersenkungen von 30 Milliarden Euro wÃ¼rden das ohnehin bestehende Loch von 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt noch weiter vergrÃ¶ÃŸern und endgÃ¼ltig unfinanzierbar machen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    EU-Gipfeltreffen mit Selenskyj in Zypern begonnen
    EU-Gipfeltreffen mit Selenskyj in Zypern begonnen

    Die EU-Staats- und Regierungschefs haben ihren informellen Gipfel in Zypern mit einer Debatte mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj begonnen. Selenskyj begrÃ¼ÃŸte

    Mehr
    "NYT": Irans oberster FÃ¼hrer Chamenei schwer verletzt - aber "klar im Kopf"

    Der neue oberste iranische FÃ¼hrer Modschtaba Chamenei ist laut einem US-Medienbericht schwer verletzt, geistig aber klar. Die "New York Times" (NYT) berichtete am Donnerstag

    Mehr
    Bayern kÃ¶nnte sich bei EntlastungsprÃ¤mie im Bundesrat enthalten
    Bayern kÃ¶nnte sich bei EntlastungsprÃ¤mie im Bundesrat enthalten

    Das Bundesland Bayern kÃ¶nnte sich bei der Abstimmung im Bundesrat zur EntlastungsprÃ¤mie enthalten. Der stellvertretende MinisterprÃ¤sident und Freie-WÃ¤hler-Chef Hubert Aiwanger

    Mehr
    77 Jahre alt: Chef von LuxusgÃ¼terkonzern LVMH will noch lange nicht zurÃ¼cktreten
    77 Jahre alt: Chef von LuxusgÃ¼terkonzern LVMH will noch lange nicht zurÃ¼cktreten
    Portugal fordert Air France-KLM und Lufthansa zu verbindlichem Angebot fÃ¼r TAP auf
    Portugal fordert Air France-KLM und Lufthansa zu verbindlichem Angebot fÃ¼r TAP auf
    Fehlerhafter Test: Stiftung Warentest muss Schadenersatz zahlen
    Fehlerhafter Test: Stiftung Warentest muss Schadenersatz zahlen
    Tausende Samsung-Arbeiter demonstrieren in SÃ¼dkorea - Streik droht
    Tausende Samsung-Arbeiter demonstrieren in SÃ¼dkorea - Streik droht
    Italien weist US-Vorschlag von FuÃŸball-WM-Teilnahme anstelle des Irans zurÃ¼ck
    Italien weist US-Vorschlag von FuÃŸball-WM-Teilnahme anstelle des Irans zurÃ¼ck
    US-Vertreter: Trump empfÃ¤ngt Vertreter Israels und Libanons im WeiÃŸen Haus
    US-Vertreter: Trump empfÃ¤ngt Vertreter Israels und Libanons im WeiÃŸen Haus
    SPD kritisiert CDU-Steuerkonzept als nicht gerecht gegenfinanziert
    SPD kritisiert CDU-Steuerkonzept als nicht gerecht gegenfinanziert
    Iran
    Iran "in die Steinzeit" bomben: Israel wartet auf "grÃ¼nes Licht" von Trump
    Italienische Blauhelmsoldaten ersetzen beschÃ¤digte Jesus-Statue im Libanon
    Italienische Blauhelmsoldaten ersetzen beschÃ¤digte Jesus-Statue im Libanon
    SÃ¼dafrikas Polizeichef in KorruptionsaffÃ¤re suspendiert
    SÃ¼dafrikas Polizeichef in KorruptionsaffÃ¤re suspendiert

    Top Meldungen

    SPD beharrt auf Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne
    SPD beharrt auf Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD hÃ¤lt weiter an der Forderung fest, in Deutschland eine Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne einzufÃ¼hren. "Wir bleiben dabei:

    Mehr
    Netzagentur ermittelt wegen FristverstÃ¶ÃŸen bei Smart-Meter-Rollout
    Netzagentur ermittelt wegen FristverstÃ¶ÃŸen bei Smart-Meter-Rollout

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesnetzagentur hat im MÃ¤rz Ermittlungsverfahren gegen 77 Netzbetreiber eingeleitet, die bisher keinen einzigen intelligenten StromzÃ¤hler

    Mehr
    Schulze warnt vor Rentenreform ohne RÃ¼cksicht auf Ostdeutschland
    Schulze warnt vor Rentenreform ohne RÃ¼cksicht auf Ostdeutschland

    Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Der MinisterprÃ¤sident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU), hat die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angestoÃŸene Debatte um die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts