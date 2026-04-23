Vor dem Staatsbesuch des britischen KÃ¶nigs Charles III. in Washington hat US-PrÃ¤sident Donald Trump den Monarchen als einen "fantastischen Mann" bezeichnet. Dem britischen Sender BBC sagte Trump am Donnerstag in einem Telefon-Interview auf die Frage, ob der Besuch die beschÃ¤digten Beziehungen zwischen den USA und dem Vereinigten KÃ¶nigreich wieder reparieren kÃ¶nnte: "Ganz bestimmt. Er ist fantastisch. Er ist ein fantastischer Mann." Er kenne Charles schon seit vielen Jahren, fÃ¼gte Trump hinzu.
Der US-PrÃ¤sident hatte unlÃ¤ngst den britischen Premier Keir Starmer scharf kritisiert, weil dieser sich nicht dem US-israelischen Krieg gegen den Iran anschlieÃŸen wollte. Zudem belasten Skandale im Zusammenhang mit dem verstorbenen US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein das VerhÃ¤ltnis der beiden LÃ¤nder.Â Trump hatte auÃŸerdem die Rundfunkanstalt BBC unlÃ¤ngst wegen eines Beitrags im Vorfeld der jÃ¼ngsten US-PrÃ¤sidentschaftswahl auf mindestens zehn Milliarden Dollar (etwa 8,51 Milliarden Euro) verklagt.
KÃ¶nig Charles wird mit seiner Frau Camilla am Montag zu einem viertÃ¤gigen Besuch in den USA erwartet, die in diesem Jahr das 250. JubilÃ¤um ihrer UnabhÃ¤ngigkeit feiern. AnschlieÃŸend will Charles in das britische Ãœberseegebiet Bermuda weiterreisen.
Lifestyle
Trump vor Staatsbesuch von Charles III. in den USA: KÃ¶nig ist "fantastischer Mann"
- AFP - 23. April 2026, 19:39 Uhr
Vor dem Staatsbesuch des britischen KÃ¶nigs Charles III. in Washington hat US-PrÃ¤sident Donald Trump den Monarchen als einen 'fantastischen Mann' bezeichnet.
Vor dem Staatsbesuch des britischen KÃ¶nigs Charles III. in Washington hat US-PrÃ¤sident Donald Trump den Monarchen als einen "fantastischen Mann" bezeichnet. Dem britischen Sender BBC sagte Trump am Donnerstag in einem Telefon-Interview auf die Frage, ob der Besuch die beschÃ¤digten Beziehungen zwischen den USA und dem Vereinigten KÃ¶nigreich wieder reparieren kÃ¶nnte: "Ganz bestimmt. Er ist fantastisch. Er ist ein fantastischer Mann." Er kenne Charles schon seit vielen Jahren, fÃ¼gte Trump hinzu.
Weitere Meldungen
Mehr als 120 US-Organisationen haben FuÃŸballfans und andere USA-Reisende vor "schweren Verletzungen ihrer Rechte" wÃ¤hrend der FuÃŸball-WM gewarnt. Die BÃ¼rgerrechtsorganisationMehr
Die US-Schauspielerin und Filmemacherin Maggie Gyllenhaal wird in diesem Jahr die Jury des Filmfestivals von Venedig anfÃ¼hren. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutschen sind laut einer aktuellen Umfrage Ã¼ber den geplanten Transport des in der Ostsee gestrandeten Buckelwals tief gespalten. 42Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD hÃ¤lt weiter an der Forderung fest, in Deutschland eine Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne einzufÃ¼hren. "Wir bleiben dabei:Mehr
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesnetzagentur hat im MÃ¤rz Ermittlungsverfahren gegen 77 Netzbetreiber eingeleitet, die bisher keinen einzigen intelligenten StromzÃ¤hlerMehr
Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Der MinisterprÃ¤sident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU), hat die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angestoÃŸene Debatte um dieMehr