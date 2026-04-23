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Trump vor Staatsbesuch von Charles III. in den USA: KÃ¶nig ist "fantastischer Mann"

  • AFP - 23. April 2026, 19:39 Uhr
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Der britische KÃ¶nig Charles III.
Bild: AFP

Vor dem Staatsbesuch des britischen KÃ¶nigs Charles III. in Washington hat US-PrÃ¤sident Donald Trump den Monarchen als einen 'fantastischen Mann' bezeichnet.

Vor dem Staatsbesuch des britischen KÃ¶nigs Charles III. in Washington hat US-PrÃ¤sident Donald Trump den Monarchen als einen "fantastischen Mann" bezeichnet. Dem britischen Sender BBC sagte Trump am Donnerstag in einem Telefon-Interview auf die Frage, ob der Besuch die beschÃ¤digten Beziehungen zwischen den USA und dem Vereinigten KÃ¶nigreich wieder reparieren kÃ¶nnte: "Ganz bestimmt. Er ist fantastisch. Er ist ein fantastischer Mann." Er kenne Charles schon seit vielen Jahren, fÃ¼gte Trump hinzu.

Der US-PrÃ¤sident hatte unlÃ¤ngst den britischen Premier Keir Starmer scharf kritisiert, weil dieser sich nicht dem US-israelischen Krieg gegen den Iran anschlieÃŸen wollte. Zudem belasten Skandale im Zusammenhang mit dem verstorbenen US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein das VerhÃ¤ltnis der beiden LÃ¤nder.Â Trump hatte auÃŸerdem die Rundfunkanstalt BBC unlÃ¤ngst wegen eines Beitrags im Vorfeld der jÃ¼ngsten US-PrÃ¤sidentschaftswahl auf mindestens zehn Milliarden Dollar (etwa 8,51 Milliarden Euro) verklagt.

KÃ¶nig Charles wird mit seiner Frau Camilla am Montag zu einem viertÃ¤gigen Besuch in den USA erwartet, die in diesem Jahr das 250. JubilÃ¤um ihrer UnabhÃ¤ngigkeit feiern. AnschlieÃŸend will Charles in das britische Ãœberseegebiet Bermuda weiterreisen.

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