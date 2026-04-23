Die EU-Staats- und Regierungschefs haben ihren informellen Gipfel in Zypern mit einer Debatte mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj begonnen. Selenskyj begrÃ¼ÃŸte dabei am Donnerstag den 90-Milliarden-Euro-Kredit fÃ¼r sein Land sowie ein neues Sanktionspaket gegen Russland, die zuvor von der EU endgÃ¼ltig beschlossen worden waren. Er forderte einen raschen EU-Beitritt seines Landes, konkrete Zusagen lieÃŸen aber auf sich warten.
Neben der Debatte mit Selenskyj standen bei dem Gipfel die Lage im Iran und die Auswirkungen auf die Energiepreise in Europa auf der Tagesordnung. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) plante zudem ein bilaterales Treffen mit Selenskyj. Am zweiten Veranstaltungstag am Freitag stoÃŸen Vertreter aus dem Nahen Osten und der Golfregion zu einer weiteren Debatte Ã¼ber den Iran-Krieg dazu.
Politik
EU-Gipfeltreffen mit Selenskyj in Zypern begonnen
- AFP - 23. April 2026, 19:26 Uhr
Die EU-Staats- und Regierungschefs haben ihren informellen Gipfel in Zypern mit einer Debatte mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj begonnen. Selenskyj begrÃ¼ÃŸte den 90-Milliarden-Euro-Kredit fÃ¼r sein Land.
Die EU-Staats- und Regierungschefs haben ihren informellen Gipfel in Zypern mit einer Debatte mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj begonnen. Selenskyj begrÃ¼ÃŸte dabei am Donnerstag den 90-Milliarden-Euro-Kredit fÃ¼r sein Land sowie ein neues Sanktionspaket gegen Russland, die zuvor von der EU endgÃ¼ltig beschlossen worden waren. Er forderte einen raschen EU-Beitritt seines Landes, konkrete Zusagen lieÃŸen aber auf sich warten.
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