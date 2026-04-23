US-Organisationen warnen vor Risiken bei Reisen zur FuÃŸball-WM in den USA

Fifa-PrÃ¤sident Gianni Infantino

Mehr als 120 US-Organisationen haben FuÃŸballfans und andere USA-Reisende vor 'schweren Verletzungen ihrer Rechte' wÃ¤hrend der FuÃŸball-WM gewarnt. Die BÃ¼rgerrechtsorganisation ACLU richtete ihre Warnung an 'Fans, Spieler, Journalisten und andere Besucher'.

Mehr als 120 US-Organisationen haben FuÃŸballfans und andere USA-Reisende vor "schweren Verletzungen ihrer Rechte" wÃ¤hrend der FuÃŸball-WM gewarnt. Die BÃ¼rgerrechtsorganisation ACLU begrÃ¼ndete die Warnung an "Fans, Spieler, Journalisten und andere Besucher" am Donnerstag mit dem "drakonischen einwanderungs- und menschenrechtsfeindlichen Kurs" der Regierung von US-PrÃ¤sident Donald Trump. Der WeltfuÃŸballverband Fifa mÃ¼sse deshalb dringend Druck auf die US-Regierung ausÃ¼ben.



Die Organisationen listen mehrere Risiken fÃ¼r USA-Reisende auf: Sie mÃ¼ssen demnach mit einer willkÃ¼rlichen Einreiseverweigerung, mit "Festnahme, Inhaftierung und/oder Abschiebung" sowie mit Kontrollen ihrer elektronischen GerÃ¤te und Konten in Online-Netzwerken rechnen.



Gewarnt wird auch vor einer "gewaltsamen und verfassungswidrigen Durchsetzung" von Einwanderungsgesetzen in den USA sowie vor "grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung bis hin zum Tod" im Gewahrsam der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE.



Die Fifa mÃ¼sse endlich ihren Einfluss nutzen, "um auf bedeutende politische VerÃ¤nderungen und verbindliche Zusagen zu drÃ¤ngen, die dafÃ¼r sorgen, dass sich Menschen beim Reisen und wÃ¤hrend der Spiele sicher fÃ¼hlen kÃ¶nnen", forderte der ACLU-Menschenrechtsexperte Jamil Dakwar.



Die FuÃŸball-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. 78 der 104 Spiele werden in den USA ausgetragen. Fifa-PrÃ¤sident Gianni Infantino steht wegen seiner NÃ¤he zu Us-PrÃ¤sident Trump schon lÃ¤nger in der Kritik.