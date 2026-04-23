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Iran "in die Steinzeit" bomben: Israel wartet auf "grÃ¼nes Licht" von Trump

  • AFP - 23. April 2026, 19:02 Uhr
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Israels Verteidigungsminister Israel Katz
Bild: AFP

Israel ist nach den Worten von Verteidigungsminister Israel Katz 'bereit, den Krieg gegen den Iran wieder aufzunehmen'. Die Ziele seien 'markiert', sagte Katz in einer Videobotschaft. 'Wir warten auf grÃ¼nes Licht aus den Vereinigten Staaten.'

Israel ist nach den Worten von Verteidigungsminister Israel Katz "bereit, den Krieg gegen den Iran wieder aufzunehmen". Die Ziele seien "markiert", sagte Katz am Donnerstag in einer Videobotschaft. "Wir warten auf grÃ¼nes Licht aus den Vereinigten Staaten â€“ in erster Linie, um die Chamenei-Dynastie vollstÃ¤ndig zu eliminieren", fuhr er mit Blick auf den obersten FÃ¼hrer Modschtaba Chamenei fort, der Nachfolger seines am 28. Februar getÃ¶teten Vaters Ali Chamenei ist. DarÃ¼ber hinaus solle der Iran "ins dunkle Zeitalter und in die Steinzeit zurÃ¼ckversetzt" werden.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte am Dienstag eine zweiwÃ¶chige Waffenruhe im Iran-Krieg auf vorerst unbestimmte Zeit verlÃ¤ngert. Die Waffenruhe gelte so lange, bis der Iran einen Vorschlag zur Beendigung des Konflikts vorlege und "die GesprÃ¤che in der einen oder anderen Form abgeschlossen werden", sagte Trump. Ob es demnÃ¤chst neue Verhandlungen zwischen Teheran und Washington gibt, ist unklar.

Vor eineinhalb Wochen waren Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran unter Vermittlung Pakistans Ã¼ber ein mÃ¶gliches Ende des Iran-Krieges ergebnislos geblieben. Begonnen hatte der Krieg mit Angriffen Israels und der USA auf den Iran am 28. Februar.

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