Dax lÃ¤sst nach - Infineon-Aktie gefragt

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.155 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Der Dax blieb im Tagesverlauf unter Schwankungen fast durchgÃ¤ngig im roten Bereich.



"Die NervositÃ¤t der Investoren nimmt mit jedem weiteren Tag zu, an dem die Lage im Nahen Osten unverÃ¤ndert unsicher bleibt", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Ein Barrel Ã–l kostet wieder Ã¼ber 100 Dollar und sendet eindeutige Inflationssignale. Der Einfluss auf die Preisentwicklung in der Breite und das Konsumverhalten erfolgt mit einem zeitlichen Versatz. Die heute verÃ¶ffentlichten europÃ¤ischen Einkaufsmanagerindizes fielen wechselhaft aus und zeigen bereits eine erkennbare Unsicherheit", so Likow. "Speziell die Daten aus Deutschland lagen unter den Markterwartungen und dÃ¼rften von den gestiegenen Energiepreisen beeinflusst worden sein."



Die Berichtssaison zeige sich "insgesamt eher von einer durchwachsenen Seite und wird von vielen Sonderfaktoren durchzogen", erklÃ¤rte der Analyst. "Die Halbleiterbranche bleibt vorerst der Rettungsanker und dient als Zufluchtsort fÃ¼r die Anlagegelder. So profitierten heute die Aktien von Infineon von den Ergebnissen der Unternehmen SK Hynix und STMicro. Auch die Aktien der Energieunternehmen wurden aufgrund steigender Preise fÃ¼r Ã–l und Gas nachgefragt."



Die Infineon-Aktien fÃ¼hrten bis kurz vor Handelsschluss die Liste der Dax-Werte in Frankfurt an, gefolgt von Siemens Energy und Airbus. Das Schlusslicht bildeten die Papiere von Qiagen und SAP.



Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Mai kostete 45 Euro und damit zwei Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund neun bis elf Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ã–lpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 102,90 US-Dollar, das waren 99 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagnachmittag etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1713 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8538 Euro zu haben.

