Die Suche nach einem vermissten SiebenjÃ¤hrigen in ThÃ¼ringen mit zahlreichen Polizeibeamten und einem Hubschrauber hat ein glÃ¼ckliches Ende genommen. Der Junge wurde nach Stunden eingeschlossen in einem HÃ¼hnerstall gefunden, wie die Polizei in Gotha am Donnerstag berichtete.
Das Kind war am Mittwochabend in GrÃ¤finau-Angstedt im Ilm-Kreis als vermisst gemeldet worden. Die Polizei rÃ¼ckte daraufhin mit vielen KrÃ¤ften aus, auch ein Polizeihubschrauber unterstÃ¼tzte die Suche. Wenige Stunden spÃ¤ter wurde das Kind in einem sich automatisch schlieÃŸenden HÃ¼hnerstall in der Nachbarschaft gefunden. Er konnte sich daraus offenbar nicht selbst befreien. Der SiebenjÃ¤hrige blieb unverletzt.
Brennpunkte
Suche nach vermisstem Kind in ThÃ¼ringen: Junge in HÃ¼hnerstall eingeschlossen
- AFP - 23. April 2026, 11:47 Uhr
Die Suche nach einem vermissten SiebenjÃ¤hrigen in ThÃ¼ringen mit zahlreichen Polizeibeamten und einem Hubschrauber hat ein glÃ¼ckliches Ende genommen. Der Junge wurde eingeschlossen in einem HÃ¼hnerstall gefunden.
Die Suche nach einem vermissten SiebenjÃ¤hrigen in ThÃ¼ringen mit zahlreichen Polizeibeamten und einem Hubschrauber hat ein glÃ¼ckliches Ende genommen. Der Junge wurde nach Stunden eingeschlossen in einem HÃ¼hnerstall gefunden, wie die Polizei in Gotha am Donnerstag berichtete.
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