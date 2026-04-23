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Mindestens sechs Tote bei russischen und ukrainischen Angriffen

  • AFP - 23. April 2026, 11:04 Uhr
Bild vergrößern: Mindestens sechs Tote bei russischen und ukrainischen Angriffen
Feuer nach einem russischen Angriff in Dnipro
Bild: AFP

Bei russischen Angriffen auf die Ukraine sind nach BehÃ¶rdenangaben mindestens vier Menschen getÃ¶tet worden. Bei ukrainischen Gegenangriffen auf Russland wurden derweil laut russischen BehÃ¶rden zwei Menschen getÃ¶tet.

Bei russischen Angriffen auf die Ukraine sind nach BehÃ¶rdenangaben mindestens vier Menschen getÃ¶tet worden. In der ostukrainischen Stadt Dnipro seien in der Nacht drei Menschen getÃ¶tet und zehn weitere verletzt worden, erklÃ¤rte der Leiter der Ã¶rtlichen MilitÃ¤rverwaltung, Oleksandr Ganscha, am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Bei einem russischen Drohnenangriff in der Region Schytomyr wurde BehÃ¶rdenangaben zufolge eine Frau getÃ¶tet. Bei ukrainischen Gegenangriffen auf Russland wurden derweil laut russischen BehÃ¶rden zwei Menschen getÃ¶tet.

Unter den Verletzten in Dnipro befanden sich Ganscha zufolge zwei Kinder im Alter von neun und 14 Jahren, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Bei dem Angriff wurden demnach ein WohngebÃ¤ude, ein GeschÃ¤ft und ein Auto getroffen. Die Industriestadt Dnipro liegt mehr als 100 Kilometer von der Frontlinie im Osten der Ukraine entfernt. Die russische Armee hat jedoch Gebiete in der Region Dnipropetrowsk erobert.

Russland greift die Ukraine seit dem Beginn des Angriffskriegs vor mehr als vier Jahren fast jede Nacht mit hunderten Drohnen an. Die Ukraine reagiert darauf mit Gegenangriffen.Â 

In der russischen Region Samara sei ein Mensch bei einer ukrainischen Drohnenattacke getÃ¶tet worden, teilte der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Fedorischtschew, mit. Ein Mensch sei zudem durch herabfallende TrÃ¼mmerteile verletzt worden. In der russischen Grenzregion Belgorod sei ein weiterer Mensch durch einen ukrainischen Angriff getÃ¶tet worden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau fing Russland in der Nacht insgesamt 154 ukrainische Drohnen ab.

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