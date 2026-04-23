EuGH bestÃ¤tigt Aufhebung von Beihilfe-Genehmigung fÃ¼r Lufthansa

Lufthansa-Maschine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Luxemburg (dts Nachrichtenagentur) - Der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) hat die NichtigerklÃ¤rung des Beschlusses der EU-Kommission bestÃ¤tigt, mit dem in der Corona-Pandemie Milliardenhilfen fÃ¼r die Lufthansa genehmigt worden waren. Das teilte der EuGH am Donnerstag mit.



Die Kommission hatte die Rekapitalisierung in HÃ¶he von sechs Milliarden Euro zunÃ¤chst als staatliche Beihilfe eingestuft, die mit dem Binnenmarkt vereinbar sei, ohne ein fÃ¶rmliches PrÃ¼fverfahren zu erÃ¶ffnen. Die Fluggesellschaften Ryanair und Condor hatten gegen diesen Beschluss Klage erhoben, woraufhin das erstinstanzliche EU-Gericht den Beschluss im Mai 2023 fÃ¼r nichtig erklÃ¤rte. Die Lufthansa legte daraufhin ein Rechtsmittel ein, welches nun vom Gerichtshof zurÃ¼ckgewiesen wurde.



Der Gerichtshof stellte fest, dass die Kommission gegen den Befristeten Rahmen verstoÃŸen hatte, indem sie die ModalitÃ¤ten der Festsetzung des Aktienpreises bei der Umwandlung der stillen Beteiligung II in Eigenkapital akzeptierte. Obwohl das Gericht nach EinschÃ¤tzung der Luxemburger Richter in einigen Punkten zu strenge MaÃŸstÃ¤be angelegt hat, bestÃ¤tigte der Gerichtshof die NichtigerklÃ¤rung des Kommissionsbeschlusses.

