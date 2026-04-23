Studie: Mehrheit der Deutschen hÃ¤lt Seelsorge fÃ¼r wichtig

Kirche in Dannenwalde

Eine groÃŸe Mehrheit der Deutschen misst der Seelsorge laut einer Umfrage im Auftrag der Kirche groÃŸe Bedeutung zu. 81 Prozent sehen diese als verlÃ¤sslichen Anker in schwierigen Lebenssituationen.

Eine groÃŸe Mehrheit der Deutschen misst der Seelsorge laut einer Umfrage im Auftrag der Kirche groÃŸe Bedeutung zu. 81 Prozent sehen diese als verlÃ¤sslichen Anker in schwierigen Lebenssituationen, wie aus einer am Donnerstag in Hannover verÃ¶ffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hervorgeht. DafÃ¼r wurden im MÃ¤rz dieses Jahres 5000 Menschen online befragt.



84 Prozent der Befragten kennen demnach mindestens eines von sieben abgefragten Seelsorgeformaten. Auch unter Konfessionslosen (79 Prozent) und AngehÃ¶rigen anderer Religionen (86 Prozent) sind diese Angebote weitgehend bekannt. Die Vertrautheit steigt mit zunehmendem Alter: WÃ¤hrend 85 Prozent der 50- bis 64-JÃ¤hrigen konkrete Vorstellungen von Seelsorge haben, sind es bei den 18- bis 29-JÃ¤hrigen lediglich 67 Prozent.Â



Unterschiede gibt es auch zwischen MÃ¤nnern und Frauen: WÃ¤hrend 83 Prozent der weiblichen Befragten Seelsorge fÃ¼r wichtig halten, sind es bei nur 70 Prozent der mÃ¤nnlichen Studienteilnehmer. Â



FÃ¼r die Befragten ist Seelsorge vor allem in belastenden Lebenssituationen wichtig: 83 Prozent derjenigen, die Seelsorge einen hohen Wert beimessen, sehen sie als besonders bedeutsam bei Trauer an, 60 Prozent bei Krankheit, 55 Prozent bei psychischen Belastungen sowie jeweils mehr als die HÃ¤lfte bei Einsamkeit und familiÃ¤ren Krisen. Entscheidend sind dabei Vertraulichkeit (59 Prozent), menschliche NÃ¤he (56 Prozent) und wertfreies ZuhÃ¶ren (52 Prozent).Â



"Seelsorge ist die Muttersprache der Kirche", erklÃ¤rte die EKD-Ratsvorsitzende, BischÃ¶fin Kirsten Fehrs. "Sie sorgt dafÃ¼r, dass Menschen mit ihren Sorgen nicht allein bleiben â€“ dass ihnen zugehÃ¶rt wird und jemand mit aushÃ¤lt, was schwer auszuhalten ist.â€œ Gerade in unsicheren Zeiten wachse der Bedarf.Â



Laut EKD leisten mehr als 9200 evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer Seelsorge in Gemeinden, Ã¼ber 900 weitere sind in KrankenhÃ¤usern, Hospizen und Spezialdiensten tÃ¤tig. Dazu kommen Besuchsdienste, die Notfallseelsorge, die Telefonseelsorge oder die Bahnhofsmission.