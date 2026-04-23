In einem Berufungsprozess wegen einer Schussabgabe auf ein flÃ¼chtendes Fahrzeug hat das Landgericht Zwickau den Freispruch eines Polizeibeamten aufgehoben. Die beiden SchÃ¼sse, durch die zwei Menschen verletzt wurden, seien nicht gerechtfertigt gewesen, teilte ein Gerichtssprecher in der sÃ¤chsischen Stadt mit. Die Kammer sprach den 34-JÃ¤hrigen daher der zweifachen fahrlÃ¤ssigen KÃ¶rperverletzung im Amt schuldig.Â
Das Landgericht sprach zudem eine Verwarnung mit Strafvorbehalt aus und verpflichtete den Angeklagten, 1000 Euro an eine gemeinnÃ¼tzige Einrichtung und 2000 Euro an einen der GeschÃ¤digten zu bezahlen. Damit hob es das Urteil des Amtsgerichts Zwickau auf, das den Mann freigesprochen hatte.Â
Der zweifachen Schussabgabe im Oktober 2022 war eine Verfolgungsjagd vorausgegangen. Der Fahrer des spÃ¤ter beschossenen Autos war laut Gericht mit mindestens 100 Stundenkilometern durch Zwickau gerast und hatte mehrere rote Ampeln missachtet. Der Polizist gab die SchÃ¼sse ab, um das mit vier Insassen besetzte Auto zu stoppen. Einer davon traf den Fahrer am Hinterkopf, der daraufhin operiert werden musste. Lebensgefahr bestand nicht.Â
Aus Sicht des Landgerichts war die Schussabgabe aber nicht geeignet, die Flucht zu verhindern und auch nicht verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig. Laut Kammer lag weder ein rechtfertigender Notstand noch eine Notwehrsituation vor. Durch die FahrlÃ¤ssigkeit bei seiner Amtshandlung habe der Polizist eine KÃ¶rperverletzung bei zwei Personen verursacht und insgesamt vier Personen gefÃ¤hrdet.Â
Brennpunkte
Schussabgabe auf flÃ¼chtendes Auto in Zwickau: Freispruch von Polizisten aufgehoben
- AFP - 23. April 2026, 08:37 Uhr
In einem Berufungsprozess wegen einer Schussabgabe auf ein flÃ¼chtendes Fahrzeug hat das Landgericht Zwickau den Freispruch eines Polizeibeamten aufgehoben. Die beiden SchÃ¼sse seien nicht gerechtfertigt gewesen, teilte ein Gerichtssprecher mit.
In einem Berufungsprozess wegen einer Schussabgabe auf ein flÃ¼chtendes Fahrzeug hat das Landgericht Zwickau den Freispruch eines Polizeibeamten aufgehoben. Die beiden SchÃ¼sse, durch die zwei Menschen verletzt wurden, seien nicht gerechtfertigt gewesen, teilte ein Gerichtssprecher in der sÃ¤chsischen Stadt mit. Die Kammer sprach den 34-JÃ¤hrigen daher der zweifachen fahrlÃ¤ssigen KÃ¶rperverletzung im Amt schuldig.Â
Weitere Meldungen
Der Autor des umstrittenen Buchs "VermÃ¤chtnis - Die Kohl-Protokolle" Ã¼ber den frÃ¼heren Bundeskanzler Helmut Kohl muss Kohls Witwe nicht sagen, wie viel Gewinn er mit dem WerkMehr
Der CDU-AuÃŸenpolitiker Armin Laschet betrachtet den iranischen Exil-Oppositionellen Reza Pahlavi als mÃ¶glichen Wegbereiter eines demokratischen Ãœbergangs im Iran. "Er ist dasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vier Integrationsminister der GrÃ¼nen wenden sich gegen die PlÃ¤ne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), die FÃ¶rderung derMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die rund 564.000 Handwerksunternehmen in Deutschland haben im Jahr 2024 einen Umsatz von 762 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wie dasMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Im MÃ¤rz haben europÃ¤ische AutokÃ¤ufer so viele batterieelektrische Fahrzeuge neu zugelassen wie noch nie. Wie Daten des DienstleistersMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Konflikt um die Finanzierung der Gesundheitskosten der BÃ¼rgergeldbezieher dringen die Krankenkassen auf eine schrittweise Ãœbernahme durchMehr