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Schussabgabe auf flÃ¼chtendes Auto in Zwickau: Freispruch von Polizisten aufgehoben

  • AFP - 23. April 2026, 08:37 Uhr
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Polizeifahrzeug
Bild: AFP

In einem Berufungsprozess wegen einer Schussabgabe auf ein flÃ¼chtendes Fahrzeug hat das Landgericht Zwickau den Freispruch eines Polizeibeamten aufgehoben. Die beiden SchÃ¼sse seien nicht gerechtfertigt gewesen, teilte ein Gerichtssprecher mit.

In einem Berufungsprozess wegen einer Schussabgabe auf ein flÃ¼chtendes Fahrzeug hat das Landgericht Zwickau den Freispruch eines Polizeibeamten aufgehoben. Die beiden SchÃ¼sse, durch die zwei Menschen verletzt wurden, seien nicht gerechtfertigt gewesen, teilte ein Gerichtssprecher in der sÃ¤chsischen Stadt mit. Die Kammer sprach den 34-JÃ¤hrigen daher der zweifachen fahrlÃ¤ssigen KÃ¶rperverletzung im Amt schuldig.Â 

Das Landgericht sprach zudem eine Verwarnung mit Strafvorbehalt aus und verpflichtete den Angeklagten, 1000 Euro an eine gemeinnÃ¼tzige Einrichtung und 2000 Euro an einen der GeschÃ¤digten zu bezahlen. Damit hob es das Urteil des Amtsgerichts Zwickau auf, das den Mann freigesprochen hatte.Â 

Der zweifachen Schussabgabe im Oktober 2022 war eine Verfolgungsjagd vorausgegangen. Der Fahrer des spÃ¤ter beschossenen Autos war laut Gericht mit mindestens 100 Stundenkilometern durch Zwickau gerast und hatte mehrere rote Ampeln missachtet. Der Polizist gab die SchÃ¼sse ab, um das mit vier Insassen besetzte Auto zu stoppen. Einer davon traf den Fahrer am Hinterkopf, der daraufhin operiert werden musste. Lebensgefahr bestand nicht.Â 

Aus Sicht des Landgerichts war die Schussabgabe aber nicht geeignet, die Flucht zu verhindern und auch nicht verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig. Laut Kammer lag weder ein rechtfertigender Notstand noch eine Notwehrsituation vor. Durch die FahrlÃ¤ssigkeit bei seiner Amtshandlung habe der Polizist eine KÃ¶rperverletzung bei zwei Personen verursacht und insgesamt vier Personen gefÃ¤hrdet.Â 

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