Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vier Integrationsminister der GrÃ¼nen wenden sich gegen die PlÃ¤ne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), die FÃ¶rderung der unabhÃ¤ngigen Asylverfahrensberatung zum Ende dieses Jahres auslaufen zu lassen. In einem Schreiben, Ã¼ber das der "Spiegel" berichtet, bitten sie den CSU-Politiker, seine Entscheidung zu Ã¼berdenken.
Es stehe zu befÃ¼rchten, schreiben Verena SchÃ¤ffer (Nordrhein-Westfalen), Aminata TourÃ© (Schleswig-Holstein), Katharina Binz (Rheinland-Pfalz) und Manfred Lucha (Baden-WÃ¼rttemberg), dass die MaÃŸnahme "die angestrebte Beschleunigung der Verfahren konterkariert und stattdessen zu VerzÃ¶gerungen fÃ¼hrt".
Die aktuelle Haushaltsplanung sieht einen vollstÃ¤ndigen Wegfall der Mittel vor. Dadurch kÃ¶nnten viele Anlaufstellen fÃ¼r Asylsuchende finanzielle Probleme bekommen.
"Die unabhÃ¤ngige Asylverfahrensberatung ist ein zentraler Baustein fÃ¼r einen reibungslosen Ablauf von Asylverfahren", sagte Nordrhein-Westfalens Integrations- und Fluchtministerin SchÃ¤ffer dem "Spiegel". Damit kÃ¶nnten Verfahren effizienter gestaltet und Betroffene besser informiert werden. Wenn Asylsuchende gut informierte Entscheidungen treffen kÃ¶nnten, entlaste das auch BehÃ¶rden und Gerichte.
Die Beratungen wurden 2023 von der damaligen Ampelkoalition eingefÃ¼hrt. Laut Paragraf 12a des Asylgesetzes fÃ¶rdert der Bund eine "behÃ¶rdenunabhÃ¤ngige, ergebnisoffene, unentgeltliche, individuelle und freiwillige Asylverfahrensberatung". Asylsuchende kÃ¶nnen sich so bereits vor ihrer AnhÃ¶rung in vertraulichen GesprÃ¤chen an Beratungsstellen wenden und Fragen zu ihrem persÃ¶nlichen Verfahren stellen. Union und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verstÃ¤ndigt, dieses Beratungsangebot ergebnisoffen zu evaluieren.
Heute trifft sich die Integrationsministerkonferenz zum zweiten Tag ihrer Beratungen in Essen.
Brennpunkte
Integrationsminister stemmen sich gegen Dobrindts KÃ¼rzungsplÃ¤ne
- dts - 23. April 2026, 07:49 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vier Integrationsminister der GrÃ¼nen wenden sich gegen die PlÃ¤ne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), die FÃ¶rderung der unabhÃ¤ngigen Asylverfahrensberatung zum Ende dieses Jahres auslaufen zu lassen. In einem Schreiben, Ã¼ber das der "Spiegel" berichtet, bitten sie den CSU-Politiker, seine Entscheidung zu Ã¼berdenken.
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