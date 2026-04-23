Kubicki lehnt Brandmauer zur AfD ab - und nennt den Kanzler "Eierarsch"

Wolfgang Kubicki

Der Bewerber fÃ¼r den FDP-Vorsitz, Wolfgang Kubicki, hÃ¤lt gemeinsame Abstimmungen mit der AfD fÃ¼r unproblematisch. 'Ich kenne keine Brandmauer', sagte der frÃ¼here Bundestags-VizeprÃ¤sident.

Der Bewerber fÃ¼r den FDP-Vorsitz, Wolfgang Kubicki, hÃ¤lt gemeinsame parlamentarische Abstimmungen mit der AfD fÃ¼r unproblematisch. "Ich kenne keine Brandmauer", sagte der frÃ¼here Bundestags-VizeprÃ¤sident im Podcast "Meine schwerste Entscheidung" der Funke Mediengruppe. "Ich wÃ¼rde keinem AfD-Antrag zustimmen, aber ich wÃ¼rde meine AntrÃ¤ge nicht davon abhÃ¤ngig machen, dass die AfD zustimmen kÃ¶nnte", sagte Kubicki. "WÃ¼rde ich das tun, wie dumm ist das denn, wÃ¼rde ich die komplette Agenda der AfD in die Hand geben."



Eine Koalition mit der AfD schloss Kubicki dagegen aus.Â Auf die Frage, ob er eine neue Protestpartei aufbauen wolle, sagte der Liberale: "Jede Partei ist auch Protestpartei." Er mÃ¼sse aber keine neue Partei aufbauen. Die FDP sei nicht tot, sondern mÃ¼sse einfach neu aufgeladen werden - "und zwar mit Selbstbewusstsein, und nicht dauernd in Abgrenzung von anderen".



AuslÃ¶ser fÃ¼r seine Kandidatur fÃ¼r den FDP-Vorsitz sei gewesen, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die FDP nach den jÃ¼ngsten Landtagswahlen fÃ¼r tot erklÃ¤rt habe. "Und in der Sekunde habe ich gedacht, ich wiederhole das jetzt hier auch so, weil das wirklich der Gedanke war: Du Eierarsch, dir werde ich das zeigen!", sagte der 74-JÃ¤hrige. Alle KrÃ¤fte, die er noch in sich habe, "die haben sich dann aufgebÃ¤umt".



Kubicki kandidiert beim FDP-Parteitag im Mai fÃ¼r die Nachfolge des scheidenden Bundesvorsitzenden Christian DÃ¼rr. Kubickis Gegner ist NRW-Landeschef Henning HÃ¶ne.