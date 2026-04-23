Schweiz: Gedenkkonzert fÃ¼r Opfer von Brandkatastrophe von Crans-Montana

Der Schweizer SÃ¤nger Gjon's Tears

Im Schweizer Lausanne ist ein Gedenkkonzert fÃ¼r die Opfer der Silvester-Brandkatastrophe im Skiort Crans-Montana abgehalten worden. Dem Konzert in der Halle Salle MÃ©tropole wohnten die Familien der bei dem UnglÃ¼ck verstorbenen Menschen bei.

Im Schweizer Lausanne ist am Mittwochabend ein Gedenkkonzert fÃ¼r die Opfer der Silvester-Brandkatastrophe im Skiort Crans-Montana abgehalten worden. An dem Konzert in der Halle Salle MÃ©tropole nahmen neben den Familien der bei dem UnglÃ¼ck verstorbenen Menschen sowie einigen Familien von Ãœberlebenden fast 2000 Menschen teil. Bei der Brandkatastrophe waren 41 zumeist junge Menschen ums Leben gekommen, 115 weitere Menschen wurden verletzt.



Vor dem Beginn des Konzerts, das den Veranstaltungstitel "Aux coeurs de Crans" ("Im Herzen von Crans") trug, versammelten sich die Familien der Verstorbenen im Foyer und umarmten sich unter TrÃ¤nen. "Es geht um SolidaritÃ¤t", sagte Laetitia Brodard-Sitre, die ihren 16-jÃ¤hrigen Sohn Arthur bei dem Brand verlor, der Nachrichtenagentur AFP. "FÃ¼r alle Opfer, dort oben oder hier auf Erden, bedeutet es eines: Wir haben euch nicht vergessen." Tickets fÃ¼r das Konzert waren ab einem Preis von 90 Franken (98 Euro) zu erhalten. Die ErlÃ¶se gingen an Swisshearts, einen von betroffenen Eltern gegrÃ¼ndeten Verein.



Die Musikerinnen und Musiker betraten zu einem Ã¼ber die TragÃ¶die geschriebenen Lied mit dem Titel "Ã‰toile de nos coeurs" ("Stern unserer Herzen") mit weiÃŸen Rosen in den HÃ¤nden die BÃ¼hne. Zu den teilnehmenden KÃ¼nstlern, die ohne Gage auftraten, gehÃ¶rte Gjonâ€™s Tears, der beim Eurovision Song Contest 2021 fÃ¼r die Schweiz den dritten Platz belegte. "Das waren junge Menschen, die einfach nur feiern und SpaÃŸ haben wollten", sagte der Schweizer SÃ¤nger AFP. "Da ich ungefÃ¤hr im gleichen Alter bin wie die meisten Opfer, glaube ich, dass wir uns damit identifizieren kÃ¶nnen", fÃ¼gte der 27-JÃ¤hrige hinzu.



In der Silvesternacht war im Untergeschoss der Bar "Le Constellation" in Crans-Montana ein Brand ausgebrochen. Die Ermittler vermuten, dass die Brandkatastrophe durch an Flaschen befestigte FeuerwerksfontÃ¤nen ausgelÃ¶st wurde, die der Decke zu nahe kamen.



Ermittlungen sollen nun Aufschluss Ã¼ber die genauen UmstÃ¤nde des Brandes geben und klÃ¤ren, ob die EigentÃ¼mer der Bar gegen Sicherheitsvorschriften verstoÃŸen haben. Die Gemeinde hat bereits eingerÃ¤umt, dass seit 2019 keine Brandschutzkontrollen in der Bar stattgefunden hatten - obwohl diese jedes Jahr vorgeschrieben sind. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf fahrlÃ¤ssige TÃ¶tung, fahrlÃ¤ssige KÃ¶rperverletzung und fahrlÃ¤ssige Brandstiftung.