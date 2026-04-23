SPD-Fraktionslinke: Gesundheitsreform darf nicht zu LeistungskÃ¼rzungen fÃ¼hren

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Die Parlamentarische Linke der SPD-Bundestagsfraktion hat in einem Positionspapier Bedingungen fÃ¼r die anstehenden Reformen der Sozialsysteme gestellt.

Die Parlamentarische Linke (PL) der SPD-Bundestagsfraktion hat in einem Positionspapier Bedingungen fÃ¼r die anstehenden Reformen der Sozialsysteme gestellt. "Jede Reform muss sich an dem MaÃŸstab messen lassen, ob sie die Situation fÃ¼r die Mehrheit der Menschen in diesem Land besser macht", heiÃŸt es in einem Positionspapier der PL, das den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Donnerstagsausgaben) vorlag.Â



So dÃ¼rfe es etwa bei der Gesundheitsreform "keine steigenden BeitrÃ¤ge oder LeistungskÃ¼rzungen" geben. Die Versicherten seien "mit MilliardenbeitrÃ¤gen in Vorleistung getreten", um die Strukturen des Gesundheitssystems zu bezahlen. "Sie wollen wir perspektivisch ent- statt weiter belasten", heiÃŸt es in dem Papier.



Klar wendet sich die SPD-Fraktionslinke dagegen, angesichts von Sparbedarf im Haushalt und knapper Kassen in den Sozialversicherungen bei sozial Schwachen zu kÃ¼rzen. "Wir sind nicht bereit, Menschengruppen gegeneinander auszuspielen oder zu Lasten derer zu sparen, die auf Hilfe und UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Teilhabe und Chancengleichheit angewiesen sind", heiÃŸt es in dem Papier weiter. Aus der Union war zuletzt die Forderung gekommen, bei der gesetzlichen Krankenkasse eine Art Basistarif fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger mit einem weniger umfassenden Schutz einzufÃ¼hren.



Ãœberlegungen in der Koalition, die Mehrwertsteuer zu erhÃ¶hen, lehnt die PL ab. "Mit uns gibt es keine MehrwertsteuererhÃ¶hung", betont die Gruppe. Kleine und mittlere Einkommen dÃ¼rften nicht belastet werden. Gefordert wird stattdessen eine hÃ¶here Belastung von Erbschaften, VermÃ¶gen und Aktiengewinnen. Die SPD kÃ¤mpfe "fÃ¼r eine wirksame Erbschafts- und VermÃ¶genssteuer fÃ¼r die obersten fÃ¼nf Prozent", heiÃŸt es in dem Papier. AuÃŸerdem nehme man "Steuerprivilegien bei Aktiengewinnen in den Blick".



Eine Absage erteilt die PL zudem dem Vorhaben von Bildungsministerin Karin Prien (CDU), FÃ¶rdergelder fÃ¼r Demokratieprogramme zu kÃ¼rzen. "Wir sind der Ãœberzeugung, dass wir nicht weniger, sondern mehr DemokratiefÃ¶rderung brauchen", schreibt sie. Die Verteidigung der Demokratie gelinge auch durch die UnterstÃ¼tzung von Strukturen der Zivilgesellschaft.