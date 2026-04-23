EuGH urteilt Ã¼ber deutsches Einreiseverbot fÃ¼r abgeschobene GefÃ¤hrder

Deutsche und EU-Flagge

Der EuropÃ¤ische Gerichtshof entscheidet Ã¼ber das deutsche unbefristete Einreiseverbot fÃ¼r abgeschobene potenzielle GefÃ¤hrder. Die Frage ist, ob die Regelung im Aufenthaltsgesetz mit dem europÃ¤ischen Recht vereinbar ist.

Der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entscheidet am Donnerstag (09.30 Uhr) Ã¼ber das deutsche unbefristete Einreiseverbot fÃ¼r abgeschobene potenzielle GefÃ¤hrder. Die Frage ist, ob die Regelung im Aufenthaltsgesetz mit dem EU-Recht vereinbar ist. Das Oberverwaltungsgericht Bremen legte sie den europÃ¤ischen Richterinnen und Richtern vor. (Az. C-446/24)



In Bremen liegt der Fall eines Russen, der 2017 nach Russland abgeschoben wurde. Nach Erkenntnissen der SicherheitsbehÃ¶rden bestand die Gefahr, dass er in Deutschland einen Anschlag begehen kÃ¶nnte. Der Bremer Innensenat ordnete ein unbefristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot an. Nach deutschem Recht kÃ¶nnen AuslÃ¤nder ohne vorhergehende Ausweisung abgeschoben werden, um eine Gefahr fÃ¼r Deutschland abzuwenden - dann soll gegen sie in der Regel ein solches unbefristetes Verbot erlassen werden. Andere EU-Staaten haben Ã¤hnliche Regelungen.