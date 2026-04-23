Steinmeier stellt Initiative zu bundesweitem "Ehrentag" vor

BundesprÃ¤sident Steinmeier

Mit einer Veranstaltung im Schloss Bellevue will BundesprÃ¤sident Steinmeier am Donnerstag fÃ¼r seine Initiative werben, den 23. Mai zu einem bundesweiten 'Ehrentag' zu machen. Der Tag soll 'frÃ¶hlicher und lebendiger' gefeiert werden.

Mit einer Veranstaltung im Berliner Schloss Bellevue will BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag fÃ¼r seine Initiative werben, den 23. Mai zu einem bundesweiten "Ehrentag" zu machen (10.30 Uhr). Der Tag, an dem sich die Verabschiedung des Grundgesetzes jÃ¤hrt, soll nach Steinmeiers Vorstellung "frÃ¶hlicher und lebendiger" als bislang gefeiert werden. Alle BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger seien eingeladen,Â an diesem Tag "AktionenÂ zum MitmachenÂ anzubieten, ob als Einzelperson oder mitÂ ihrem Verein,Â ihrer Organisation,Â ihrem Unternehmen,Â ihrer Kommune".Â



BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger kÃ¶nnen auch selbst Aktionen organisieren und sie auf www.ehrentag.de eintragen, um andere zum Mitmachen einzuladen. Der Aktionszeitraum erstreckt sich vom 16. bis zum 31. Mai 2026, mit Schwerpunkt auf dem Pfingstwochenende. Als Beispiele nennt das BundesprÃ¤sidialamt AufrÃ¤umaktionen im Wohnviertel, inklusive Sportturniere, StraÃŸenfeste, Vorlesestunden oder Pflanzaktionen. Bei Steinmeiers Pressekonferenz am Donnerstag sind mehrere Prominente als "Ehrentag"- Botschafter mit dabei - etwa der Ex-FuÃŸballnationalspieler Philipp Lahm und die Schauspielerin Esther Schweins.