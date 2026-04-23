Milliardenhilfen fÃ¼r die Lufthansa in der Corona-Pandemie stehen am Donnerstag (09.30 Uhr) beim EuropÃ¤ischen Gerichtshof in Luxemburg auf dem PrÃ¼fstand. Die Fluggesellschaft geht gegen ein Urteil des erstinstanzlichen EU-Gerichts vor, welches die Genehmigung fÃ¼r die staatlichen Hilfen vor zwei Jahren groÃŸteils kippte. Die EU-Kommission habe bei ihrer PrÃ¼fung Fehler gemacht, begrÃ¼ndete das Gericht im Mai 2023 sein Urteil. (Az. C-457/23 P)
Es gab damit den Konkurrenten Ryanair und Condor recht. In dem Fall geht es um sechs Milliarden Euro, die Deutschland im Juni 2020 als staatliches Hilfspaket anmeldete. Lufthansa akzeptierte das Urteil des Gerichts nicht und wandte sich an den Gerichtshof, der es Ã¼berprÃ¼ft und nun seine Entscheidung verkÃ¼ndet.
Politik
EuropÃ¤ischer Gerichtshof prÃ¼ft Milliardenhilfen fÃ¼r Lufthansa in der Pandemie
- AFP - 23. April 2026, 04:07 Uhr
Milliardenhilfen fÃ¼r die Lufthansa in der Pandemie stehen beim EuGH auf dem PrÃ¼fstand. Die Fluggesellschaft geht gegen ein Urteil des erstinstanzlichen EU-Gerichts vor, welches die Genehmigung fÃ¼r die staatlichen Hilfen 2023 groÃŸteils kippte.
Milliardenhilfen fÃ¼r die Lufthansa in der Corona-Pandemie stehen am Donnerstag (09.30 Uhr) beim EuropÃ¤ischen Gerichtshof in Luxemburg auf dem PrÃ¼fstand. Die Fluggesellschaft geht gegen ein Urteil des erstinstanzlichen EU-Gerichts vor, welches die Genehmigung fÃ¼r die staatlichen Hilfen vor zwei Jahren groÃŸteils kippte. Die EU-Kommission habe bei ihrer PrÃ¼fung Fehler gemacht, begrÃ¼ndete das Gericht im Mai 2023 sein Urteil. (Az. C-457/23 P)
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