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Schah-Sohn Reza Pahlavi trifft Bundestagsabgeordnete in Berlin

  • AFP - 23. April 2026, 04:06 Uhr
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Reza Pahlavi
Bild: AFP

Im Rahmen seiner Europareise will der Sohn des letzten Schahs, Reza Pahlavi, am Donnerstag mit Mitgliedern verschiedener Bundestagsfraktionen zusammentreffen, darunter auch mit dem CDU-AuÃŸenpolitiker Armin Laschet.

In seinem weltweiten Werben um UnterstÃ¼tzung will der Sohn des letzten Schahs, Reza Pahlavi, am Donnerstag in Berlin mit Mitgliedern verschiedener Bundestagsfraktionen zusammentreffen, darunter auch mit dem CDU-AuÃŸenpolitiker Armin Laschet. Empfangen werde Pahlavi als "bedeutender Vertreter der iranischen Oppositionsbewegung", hieÃŸ es im Vorfeld aus Laschets BÃ¼ro. Vertreter der Bundesregierung wollen Pahlavi nicht empfangen.

AuÃŸerdem will Pahlavi am Donnerstagvormittag in der Bundespressekonferenz eine Stellungnahme zur aktuellen Lage im Iran abgeben (10.00 Uhr). Der Schah-Sohn wird von Teilen der iranischen Opposition unterstÃ¼tzt, andere kritisieren den 65-JÃ¤hrigen aber unter anderem wegen seiner NÃ¤he zu Israel. Pahlavis Vater war 1979 durch die islamische Revolution gestÃ¼rzt worden und aus dem Iran geflohen. Reza Pahlavi lebt heute in den USA im Exil. Er hat sich fÃ¼r eine sÃ¤kulare Demokratie im Iran ausgesprochen und stellt sich als Alternative fÃ¼r den Fall dar, dass die derzeitige FÃ¼hrung in Teheran stÃ¼rzen sollte.

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