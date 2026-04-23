Schah-Sohn Reza Pahlavi trifft Bundestagsabgeordnete in Berlin

Reza Pahlavi

Im Rahmen seiner Europareise will der Sohn des letzten Schahs, Reza Pahlavi, am Donnerstag mit Mitgliedern verschiedener Bundestagsfraktionen zusammentreffen, darunter auch mit dem CDU-AuÃŸenpolitiker Armin Laschet.

In seinem weltweiten Werben um UnterstÃ¼tzung will der Sohn des letzten Schahs, Reza Pahlavi, am Donnerstag in Berlin mit Mitgliedern verschiedener Bundestagsfraktionen zusammentreffen, darunter auch mit dem CDU-AuÃŸenpolitiker Armin Laschet. Empfangen werde Pahlavi als "bedeutender Vertreter der iranischen Oppositionsbewegung", hieÃŸ es im Vorfeld aus Laschets BÃ¼ro. Vertreter der Bundesregierung wollen Pahlavi nicht empfangen.



AuÃŸerdem will Pahlavi am Donnerstagvormittag in der Bundespressekonferenz eine Stellungnahme zur aktuellen Lage im Iran abgeben (10.00 Uhr). Der Schah-Sohn wird von Teilen der iranischen Opposition unterstÃ¼tzt, andere kritisieren den 65-JÃ¤hrigen aber unter anderem wegen seiner NÃ¤he zu Israel. Pahlavis Vater war 1979 durch die islamische Revolution gestÃ¼rzt worden und aus dem Iran geflohen. Reza Pahlavi lebt heute in den USA im Exil. Er hat sich fÃ¼r eine sÃ¤kulare Demokratie im Iran ausgesprochen und stellt sich als Alternative fÃ¼r den Fall dar, dass die derzeitige FÃ¼hrung in Teheran stÃ¼rzen sollte.