Umstrittenes Buch Ã¼ber Altkanzler Kohl: Bundesgerichtshof entscheidet erneut

Helmut Kohl 1997 bei Besuch in Australien

Der seit Jahren dauernde Rechtsstreit Ã¼ber das Buch 'VermÃ¤chtnis - Die Kohl-Protokolle' geht in die nÃ¤chste Runde. Der Bundesgerichtshof entscheidet, ob bestimmte Passagen nicht mehr verÃ¶ffentlicht werden dÃ¼rfen.

Der seit Jahren dauernde Rechtsstreit Ã¼ber das Buch "VermÃ¤chtnis - Die Kohl-Protokolle" geht am Donnerstag (08.45 Uhr) in die nÃ¤chste Runde. Dann entscheidet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Die Witwe von Altbundeskanzler Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter, will erreichen, dass einige Passagen nicht mehr verÃ¶ffentlicht werden dÃ¼rfen. Zudem verlangt sie Auskunft Ã¼ber den mit dem Buch erzielten Gewinn. (Az. I ZR 41/24)



Das 2014 erschienene Werk basiert auf GesprÃ¤chen mit Kohl. Darin wurde er mit drastischen Ã„uÃŸerungen Ã¼ber frÃ¼here WeggefÃ¤hrten zitiert. ZunÃ¤chst zog er selbst vor Gericht. Das Landgericht KÃ¶ln sprach ihm eine Million Euro EntschÃ¤digung zu, die seiner Witwe aber nicht zusteht. AuÃŸerdem dÃ¼rfen bestimmte Abschnitte nicht mehr verbreitet werden. Dieses Verbot ist bereits rechtskrÃ¤ftig, vor dem BGH geht es nun um weitere Passagen.