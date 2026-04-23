Der seit Jahren dauernde Rechtsstreit Ã¼ber das Buch "VermÃ¤chtnis - Die Kohl-Protokolle" geht am Donnerstag (08.45 Uhr) in die nÃ¤chste Runde. Dann entscheidet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Die Witwe von Altbundeskanzler Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter, will erreichen, dass einige Passagen nicht mehr verÃ¶ffentlicht werden dÃ¼rfen. Zudem verlangt sie Auskunft Ã¼ber den mit dem Buch erzielten Gewinn. (Az. I ZR 41/24)
Das 2014 erschienene Werk basiert auf GesprÃ¤chen mit Kohl. Darin wurde er mit drastischen Ã„uÃŸerungen Ã¼ber frÃ¼here WeggefÃ¤hrten zitiert. ZunÃ¤chst zog er selbst vor Gericht. Das Landgericht KÃ¶ln sprach ihm eine Million Euro EntschÃ¤digung zu, die seiner Witwe aber nicht zusteht. AuÃŸerdem dÃ¼rfen bestimmte Abschnitte nicht mehr verbreitet werden. Dieses Verbot ist bereits rechtskrÃ¤ftig, vor dem BGH geht es nun um weitere Passagen.
Politik
Umstrittenes Buch Ã¼ber Altkanzler Kohl: Bundesgerichtshof entscheidet erneut
- AFP - 23. April 2026, 04:06 Uhr
Der seit Jahren dauernde Rechtsstreit Ã¼ber das Buch 'VermÃ¤chtnis - Die Kohl-Protokolle' geht in die nÃ¤chste Runde. Der Bundesgerichtshof entscheidet, ob bestimmte Passagen nicht mehr verÃ¶ffentlicht werden dÃ¼rfen.
Der seit Jahren dauernde Rechtsstreit Ã¼ber das Buch "VermÃ¤chtnis - Die Kohl-Protokolle" geht am Donnerstag (08.45 Uhr) in die nÃ¤chste Runde. Dann entscheidet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Die Witwe von Altbundeskanzler Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter, will erreichen, dass einige Passagen nicht mehr verÃ¶ffentlicht werden dÃ¼rfen. Zudem verlangt sie Auskunft Ã¼ber den mit dem Buch erzielten Gewinn. (Az. I ZR 41/24)
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