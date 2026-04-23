Brennpunkte

Pentagon: Marine-StaatssekretÃ¤r legt Amt "mit sofortiger Wirkung" nieder

  • AFP - 23. April 2026, 03:50 Uhr
Bild vergrößern: Pentagon: Marine-StaatssekretÃ¤r legt Amt mit sofortiger Wirkung nieder
Marine-StaatssekretÃ¤r John Phelan 2025 in Washington
Bild: AFP

Der US-Marine-StaatssekretÃ¤r John Phelan hat sein Amt nach Angaben des Pentagon niedergelegt. Phelan 'scheidet mit sofortiger Wirkung aus der Regierung aus', erklÃ¤rte Pentagon-Sprecher Sean Parnell.

Der US-Marine-StaatssekretÃ¤r John Phelan hat sein Amt nach Angaben des Pentagon niedergelegt. Phelan "scheidet mit sofortiger Wirkung aus der Regierung aus", erklÃ¤rte Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst X, ohne GrÃ¼nde zu nennen. Das Amt werde kommissarisch von UnterstaatssekretÃ¤r Hung Cao besetzt werden.

Seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit sind zahlreiche ranghohe MilitÃ¤rvertreter ausgetauscht worden. Anfang des Monats war der Chef des US-Heeres, Randy George, auf Druck von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zurÃ¼ckgetreten. Zudem wurden zwei weitere GenerÃ¤le entlassen. Im Februar 2025 war Generalstabschef Charles "CQ" Brown - ein Afroamerikaner - ohne Angabe von GrÃ¼nden gefeuert worden.

Ausgetauscht wurden auch die Spitzen von Marine, KÃ¼stenwache und des Geheimdienstes NSA. Die oppositionellen Demokraten warnen vor einer politischen Vereinnahmung der traditionell neutralen US-StreitkrÃ¤fte. Hegseth, der sich selbst "Kriegsminister" nennt, hatte im Mai deutliche Einschnitte bei der Zahl der aktiven Vier-Sterne-GenerÃ¤le und Admirale angekÃ¼ndigt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Schah-Sohn Reza Pahlavi trifft Bundestagsabgeordnete in Berlin
    Schah-Sohn Reza Pahlavi trifft Bundestagsabgeordnete in Berlin

    In seinem weltweiten Werben um UnterstÃ¼tzung will der Sohn des letzten Schahs, Reza Pahlavi, am Donnerstag in Berlin mit Mitgliedern verschiedener Bundestagsfraktionen

    Mehr
    Mexikos PrÃ¤sidentin: Armee hatte keine Kenntnis von Anwesenheit mÃ¶glicher US-Agenten
    Mexikos PrÃ¤sidentin: Armee hatte keine Kenntnis von Anwesenheit mÃ¶glicher US-Agenten

    Mexikos Armee hat nach Angaben von PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum keine Kenntnis von der Anwesenheit von US-Geheimdienstmitarbeitern gehabt, die kÃ¼rzlich wÃ¤hrend einer

    Mehr
    SteinbrÃ¼ck sieht beispiellose Verdichtung von Herausforderungen
    SteinbrÃ¼ck sieht beispiellose Verdichtung von Herausforderungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here Bundesfinanzminister Peer SteinbrÃ¼ck (SPD) hat die gegenwÃ¤rtige Lage Deutschlands als beispiellos beschrieben und zugleich

    Mehr
    EU-Staats- und Regierungschefs beraten Ã¼ber den Iran und die Ukraine
    EU-Staats- und Regierungschefs beraten Ã¼ber den Iran und die Ukraine
    Umweltminister Schneider lehnt Nutzung von Atomenergie in Deutschland ab
    Umweltminister Schneider lehnt Nutzung von Atomenergie in Deutschland ab
    Gericht lehnt Zwangsgeld gegen Bund wegen Nitratbelastung ab
    Gericht lehnt Zwangsgeld gegen Bund wegen Nitratbelastung ab
    ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich nochmals stark gesunken
    ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich nochmals stark gesunken
    SPD-Fraktionslinke: Gesundheitsreform darf nicht zu LeistungskÃ¼rzungen fÃ¼hren
    SPD-Fraktionslinke: Gesundheitsreform darf nicht zu LeistungskÃ¼rzungen fÃ¼hren
    EuGH urteilt Ã¼ber deutsches Einreiseverbot fÃ¼r abgeschobene GefÃ¤hrder
    EuGH urteilt Ã¼ber deutsches Einreiseverbot fÃ¼r abgeschobene GefÃ¤hrder
    Steinmeier stellt Initiative zu bundesweitem
    Steinmeier stellt Initiative zu bundesweitem "Ehrentag" vor
    EuropÃ¤ischer Gerichtshof prÃ¼ft Milliardenhilfen fÃ¼r Lufthansa in der Pandemie
    EuropÃ¤ischer Gerichtshof prÃ¼ft Milliardenhilfen fÃ¼r Lufthansa in der Pandemie
    Umstrittenes Buch Ã¼ber Altkanzler Kohl: Bundesgerichtshof entscheidet erneut
    Umstrittenes Buch Ã¼ber Altkanzler Kohl: Bundesgerichtshof entscheidet erneut
    GKV-Reform: Krankenkassen halten Beitragssenkungen fÃ¼r denkbar
    GKV-Reform: Krankenkassen halten Beitragssenkungen fÃ¼r denkbar

    Top Meldungen

    Schneider verteidigt Atomausstieg
    Schneider verteidigt Atomausstieg

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund des 40. Jahrestags der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April hat Umweltminister Carsten Schneider (SPD) den

    Mehr
    IG-Metall droht mit Protesten gegen mÃ¶gliche RentenkÃ¼rzungen
    IG-Metall droht mit Protesten gegen mÃ¶gliche RentenkÃ¼rzungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der grÃ¶ÃŸten deutschen Gewerkschaft hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fÃ¼r seine Ã„uÃŸerungen zur Rente scharf kritisiert. "Der

    Mehr
    DGB kritisiert Bundesregierung fÃ¼r Ausschluss aus Reformkommissionen
    DGB kritisiert Bundesregierung fÃ¼r Ausschluss aus Reformkommissionen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Yasmin Fahimi, hat der Bundesregierung vorgeworfen, die Sozialpartner in wichtigen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts