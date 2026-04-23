Der US-Marine-StaatssekretÃ¤r John Phelan hat sein Amt nach Angaben des Pentagon niedergelegt. Phelan "scheidet mit sofortiger Wirkung aus der Regierung aus", erklÃ¤rte Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst X, ohne GrÃ¼nde zu nennen. Das Amt werde kommissarisch von UnterstaatssekretÃ¤r Hung Cao besetzt werden.
Seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit sind zahlreiche ranghohe MilitÃ¤rvertreter ausgetauscht worden. Anfang des Monats war der Chef des US-Heeres, Randy George, auf Druck von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zurÃ¼ckgetreten. Zudem wurden zwei weitere GenerÃ¤le entlassen. Im Februar 2025 war Generalstabschef Charles "CQ" Brown - ein Afroamerikaner - ohne Angabe von GrÃ¼nden gefeuert worden.
Ausgetauscht wurden auch die Spitzen von Marine, KÃ¼stenwache und des Geheimdienstes NSA. Die oppositionellen Demokraten warnen vor einer politischen Vereinnahmung der traditionell neutralen US-StreitkrÃ¤fte. Hegseth, der sich selbst "Kriegsminister" nennt, hatte im Mai deutliche Einschnitte bei der Zahl der aktiven Vier-Sterne-GenerÃ¤le und Admirale angekÃ¼ndigt.
Brennpunkte
Pentagon: Marine-StaatssekretÃ¤r legt Amt "mit sofortiger Wirkung" nieder
- AFP - 23. April 2026, 03:50 Uhr
Der US-Marine-StaatssekretÃ¤r John Phelan hat sein Amt nach Angaben des Pentagon niedergelegt. Phelan 'scheidet mit sofortiger Wirkung aus der Regierung aus', erklÃ¤rte Pentagon-Sprecher Sean Parnell.
Der US-Marine-StaatssekretÃ¤r John Phelan hat sein Amt nach Angaben des Pentagon niedergelegt. Phelan "scheidet mit sofortiger Wirkung aus der Regierung aus", erklÃ¤rte Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst X, ohne GrÃ¼nde zu nennen. Das Amt werde kommissarisch von UnterstaatssekretÃ¤r Hung Cao besetzt werden.
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