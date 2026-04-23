Schneider verteidigt Atomausstieg

Atomkraftwerk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund des 40. Jahrestags der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April hat Umweltminister Carsten Schneider (SPD) den Atomausstieg verteidigt. Er wÃ¼rde die Entscheidung fÃ¼r den Ausstieg wieder treffen, sagte er den Zeitungen der "Mediengruppe Bayern" (Donnerstagausgaben).



"Die vor drei Jahren abgeschalteten drei Reaktoren wieder ans Netz zu nehmen, ist eine politische Geisterdebatte. Die Betreiber wollen das selbst nicht und treiben den RÃ¼ckbau energisch voran", so Schneider.



"Neue Atomkraftwerke wÃ¼rde ich auch keinesfalls empfehlen. Sie sind extrem teuer, brauchen Jahrzehnte bis zur Fertigstellung und helfen uns bei aktuellen Energieproblemen nicht. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme vergehen rund 25 Jahre", erklÃ¤rte der Minister. "Atomkraft lÃ¶st kein einziges Energieproblem kurzfristig. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist gÃ¼nstiger, schneller und sicherer." Atomkraft sei keine nachhaltige LÃ¶sung, sondern eine ScheinlÃ¶sung, so Schneider.



Den von der CSU geforderten Investitionen in kleine modulare Reaktoren (SMR) erteilte Schneider eine Absage. "Das ist derzeit vor allem Theorie. Es gibt kaum Anlagen im realen Betrieb, keine Serienfertigung und weder belastbare wirtschaftliche Modelle noch vertrauenswÃ¼rdige Hinweise, dass diese sogenannten SMR die blumigen Versprechen der Industrie erfÃ¼llen kÃ¶nnten. Zudem bleiben die Risiken bestehen - gerade auch mit Blick auf Sicherheitsfragen oder mÃ¶gliche Angriffe", so Schneider. "Ich halte das fÃ¼r eine Illusion. Technisch ist es mehr alter Wein in neuen SchlÃ¤uchen und in Summe machen sie sogar mehr Probleme als groÃŸe Anlagen."



Schneider widersprach Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die erklÃ¤rt hatte, Erneuerbare kÃ¶nnten erst ein FÃ¼nftel des Energiebedarfs decken. "Die Rechnung fÃ¼hrt in die Irre, da sie sich auf den PrimÃ¤renergiebedarf bezieht. Der umfasst die gesamte Energie, inklusive der gewaltigen Umwandlungsverluste, die nur dadurch entstehen, dass wir die ineffizienten EnergietrÃ¤ger Kohle und Ã–l einsetzen statt auf deutlich effizientere elektrische LÃ¶sungen zu setzen", sagte der SPD-Politiker.



"Bei der Stromerzeugung sind wir schon deutlich weiter. Wir liegen derzeit bei gut 55 Prozent erneuerbaren Energien im Strombereich und wollen bis 2030 auf rund 80 Prozent kommen. Und das ist dann auch die Basis fÃ¼r eine stÃ¤rkere Elektrifizierung im Verkehr und bei der WÃ¤rmeversorgung. Insofern sind die Erneuerbaren stÃ¤rker als die Kollegin meint", sagte der Minister.

