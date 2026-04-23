Trump: Referendum Ã¼ber Neuzuschnitt von Wahlkreisen in Virginia war "manipuliert"

Trump im WeiÃŸen Haus

Nach einer Niederlage fÃ¼r seine Republikaner bei einem Referendum Ã¼ber den Neuzuschnitt von Wahlkreisen im US-Bundesstaat Virginia hat US-PrÃ¤sident Donald Trump angeblichen Wahlbetrug angeprangert.

Nach einer Niederlage fÃ¼r seine Republikaner bei einem Referendum Ã¼ber den Neuzuschnitt von Wahlkreisen im US-Bundesstaat Virginia hat US-PrÃ¤sident Donald Trump angeblichen Wahlbetrug angeprangert. "Letzte Nacht hat eine manipulierte Wahl stattgefunden", erklÃ¤rte Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social. "Den ganzen Tag Ã¼ber lagen die Republikaner vorn, die Stimmung war unglaublich, bis ganz zum Schluss, als es natÃ¼rlich eine massive 'Briefwahl-Stimmenflut' gab."



Trump kritisierte die Abstimmung in Virginia zudem als verwirrend. Die Formulierung des Referendums sei "absichtlich unverstÃ¤ndlich und irrefÃ¼hrend" gewesen, erklÃ¤rte der US-PrÃ¤sident. Er hoffe, die US-Justiz werde eingreifen und "dieses 'Justiz'-Trauerspiel korrigieren".



Am Dienstag hatten die WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler in Virginia dafÃ¼r gestimmt, dass die BehÃ¶rden die Wahlkreiskarte vor der nÃ¤chsten landesweiten Neufestlegung der Wahlkreise im Jahr 2030 neu zeichnen dÃ¼rfen. Das kÃ¶nnte den Demokraten des OstkÃ¼stenstaates vier zusÃ¤tzliche Sitze im ReprÃ¤sentantenhaus in Washington einbringen.



Derzeit haben die Republikaner eine knappe Mehrheit im ReprÃ¤sentantenhaus. Der Neuzuschnitt der Wahlkreise in Virgina kÃ¶nnte darÃ¼ber mitentscheiden, ob Trumps Arbeit in der zweiten HÃ¤lfte seiner aktuellen Amtszeit durch eine Mehrheit der Demokraten in der Kongresskammer erschwert wird.



Die Praxis des Wahlkreiszuschnitts aus politischen Motiven hat in den USA eine lange Tradition und sorgt immer wieder fÃ¼r Debatten. Bezeichnet wird das Vorgehen als "Gerrymandering". Die Neueinteilung der Wahlkreise folgt Ã¼blicherweise alle zehn Jahre nach einer VolkszÃ¤hlung; turnusgemÃ¤ÃŸ wÃ¤re dies 2030.Â



Allerdings drÃ¤ngte Trump im vergangenen Jahr von Republikanern gefÃ¼hrte Bundesstaaten dazu, die Wahlkreise neu zuzuschneiden, um die dÃ¼nne republikanische Mehrheit im ReprÃ¤sentantenhaus zu schÃ¼tzen. Dies lÃ¶ste ein regelrechtes Wettrennen verschiedener Bundesstaaten aus. Virginia war vor den Zwischenwahlen eine der letzten groÃŸen Chancen der Demokraten, durch Neuzuschnitte der Wahlkreise Boden gutzumachen.