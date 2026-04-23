Brennpunkte

Mexikos PrÃ¤sidentin: Armee hatte keine Kenntnis von Anwesenheit mÃ¶glicher US-Agenten

  • AFP - 23. April 2026, 00:25 Uhr
Bild vergrößern: Mexikos PrÃ¤sidentin: Armee hatte keine Kenntnis von Anwesenheit mÃ¶glicher US-Agenten
Mexikos PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum
Bild: AFP

Mexikos Armee hat PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum zufolge keine Kenntnis von der Anwesenheit von US-Geheimdienstmitarbeitern gehabt, die kÃ¼rzlich wÃ¤hrend einer DrogenbekÃ¤mpfungsaktion im Grenzstaat Chihuahua bei einem Autounfall ums Leben kamen.

Mexikos Armee hat nach Angaben von PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum keine Kenntnis von der Anwesenheit von US-Geheimdienstmitarbeitern gehabt, die kÃ¼rzlich wÃ¤hrend einer DrogenbekÃ¤mpfungsaktion im Grenzstaat Chihuahua bei einem Autounfall ums Leben kamen. "Offensichtlich wusste das MilitÃ¤r nicht, dass Personen beteiligt waren, die keine mexikanischen StaatsbÃ¼rger waren (...), dass AuslÃ¤nder an dem Einsatz teilnahmen", sagte Sheinbaum am Mittwoch vor Journalisten. Sheinbaum sagte, die Regierung untersuche einen mÃ¶glichen VerstoÃŸ gegen nationale Sicherheitsgesetze in dem noch immer undurchsichtigen Vorfall.Â 

US-Medienberichten zufolge handelte es sich bei den US-Ausbildern um Mitarbeiter des Auslandsgeheimdienstes CIA.

Die Pressesprecherin des WeiÃŸen Hauses, Karoline Leavitt, sagte nach Sheinbaums Ã„uÃŸerungen, PrÃ¤sident Donald Trump sei der Ansicht, "etwas MitgefÃ¼hl von Claudia Sheinbaum wÃ¤re fÃ¼r die beiden verlorenen amerikanischen Leben durchaus angebracht". Die Trump-Regierung wÃ¼nsche sich "mehr Zusammenarbeit", sagte Leavitt Journalisten.

Auf der RÃ¼ckkehr von einer GroÃŸrazzia waren am Sonntag in Mexiko vier Drogenfahnder bei einem Autounfall getÃ¶tet worden - unter ihnen auch zwei US-Ausbilder. Insgesamt seien fÃ¼nf Einsatzwagen im Konvoi auf der RÃ¼ckfahrt von dem Einsatz im Norden des Landes gewesen, teilte am Sonntag die Staatsanwaltschaft mit. Auf einmal sei das fÃ¼hrende Auto von der StraÃŸe abgekommen und in eine Schlucht gestÃ¼rzt.Â 

Die vier Insassen seien getÃ¶tet worden, erklÃ¤rte Staatsanwalt CÃ©sar JÃ¡uregui. Die zwei US-BÃ¼rger an Bord waren offizielle Vertreter der US-Botschaft in Mexiko-Stadt gewesen, diese bestÃ¤tigte den Tod der Beamten. Es habe sich um "Ausbilder" gehandelt, die im Rahmen einer Anti-Drogen-Kooperation zwischen den USA und Mexiko "Trainingsaufgaben erfÃ¼llten", erklÃ¤rte JÃ¡uregui. Bei dem Einsatz vor dem Unfall seien im nÃ¶rdlichen Bundesstaat Chihuahua sechs illegale Drogenlabore durchsucht worden. Vorangegangen seien dreimonatige Ermittlungen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    SteinbrÃ¼ck sieht beispiellose Verdichtung von Herausforderungen
    SteinbrÃ¼ck sieht beispiellose Verdichtung von Herausforderungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here Bundesfinanzminister Peer SteinbrÃ¼ck (SPD) hat die gegenwÃ¤rtige Lage Deutschlands als beispiellos beschrieben und zugleich

    Mehr
    Erdogan: Krieg in Golfregion schwÃ¤cht zunehmend auch Europa
    Erdogan: Krieg in Golfregion schwÃ¤cht zunehmend auch Europa

    Der Iran-Krieg fÃ¼hrt nach den Worten des tÃ¼rkischen PrÃ¤sidenten Recep Tayyip Erdogan zunehmend auch zu einer SchwÃ¤chung Europas. "Der Krieg in unserer Region beginnt, auch

    Mehr
    Libanon will Waffenruhe mit Israel verlÃ¤ngern - Drei Tote nach israelischen Angriffen
    Libanon will Waffenruhe mit Israel verlÃ¤ngern - Drei Tote nach israelischen Angriffen

    Der Libanon will bei den bevorstehenden Verhandlungen mit Israel auf eine Fortsetzung der geltenden Waffenruhe dringen. Beirut werde bei den GesprÃ¤chen am Donnerstag in

    Mehr
    Gericht lehnt Zwangsgeld gegen Bund wegen Nitratbelastung ab
    Gericht lehnt Zwangsgeld gegen Bund wegen Nitratbelastung ab
    ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich nochmals stark gesunken
    ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich nochmals stark gesunken
    Frankfurter Flughafen weiht neues Terminal ein - Terminal 2 wird saniert
    Frankfurter Flughafen weiht neues Terminal ein - Terminal 2 wird saniert
    Iran-Krieg: Bundesregierung halbiert Wachstumsprognose fÃ¼r 2026
    Iran-Krieg: Bundesregierung halbiert Wachstumsprognose fÃ¼r 2026
    US-Finanzminister Bessent verteidigt Lockerung von Sanktionen fÃ¼r russisches Ã–l
    US-Finanzminister Bessent verteidigt Lockerung von Sanktionen fÃ¼r russisches Ã–l
    IG-Metall droht mit Protesten gegen mÃ¶gliche RentenkÃ¼rzungen
    IG-Metall droht mit Protesten gegen mÃ¶gliche RentenkÃ¼rzungen
    DGB kritisiert Bundesregierung fÃ¼r Ausschluss aus Reformkommissionen
    DGB kritisiert Bundesregierung fÃ¼r Ausschluss aus Reformkommissionen
    FC Bayern zieht nach Sieg in Leverkusen ins DFB-Pokalfinale ein
    FC Bayern zieht nach Sieg in Leverkusen ins DFB-Pokalfinale ein
    Umfrage: SPD und CDU anderthalb Jahre vor Landtagswahl in Niedersachsen gleichauf
    Umfrage: SPD und CDU anderthalb Jahre vor Landtagswahl in Niedersachsen gleichauf
    Umfrage sieht CDU ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen klar vorn
    Umfrage sieht CDU ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen klar vorn

    Top Meldungen

    FrÃ¼hjahrsprojektion: Klingbeil darf mehr Schulden machen
    FrÃ¼hjahrsprojektion: Klingbeil darf mehr Schulden machen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die getrÃ¼bten Aussichten fÃ¼r die deutsche Wirtschaft bringen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) zusÃ¤tzlichen Spielraum bei der

    Mehr
    EU-Kommission gibt Ãœbernahme von Sky durch RTL ohne Auflagen frei
    EU-Kommission gibt Ãœbernahme von Sky durch RTL ohne Auflagen frei

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat die geplante Ãœbernahme von Sky durch die RTL Deutschland ohne Auflagen freigegeben. Nach PrÃ¼fung des

    Mehr
    Bundesregierung hat keine Nachfolge fÃ¼r IT-Sicherheitsprogramm
    Bundesregierung hat keine Nachfolge fÃ¼r IT-Sicherheitsprogramm

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Beim IT-Sicherheitsprogramm "Digital. Sicher. SouverÃ¤n." der Bundesregierung droht eine FinanzierungslÃ¼cke. Das geht aus der Antwort des

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts