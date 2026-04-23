Mexikos PrÃ¤sidentin: Armee hatte keine Kenntnis von Anwesenheit mÃ¶glicher US-Agenten

Mexikos Armee hat nach Angaben von PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum keine Kenntnis von der Anwesenheit von US-Geheimdienstmitarbeitern gehabt, die kÃ¼rzlich wÃ¤hrend einer DrogenbekÃ¤mpfungsaktion im Grenzstaat Chihuahua bei einem Autounfall ums Leben kamen. "Offensichtlich wusste das MilitÃ¤r nicht, dass Personen beteiligt waren, die keine mexikanischen StaatsbÃ¼rger waren (...), dass AuslÃ¤nder an dem Einsatz teilnahmen", sagte Sheinbaum am Mittwoch vor Journalisten. Sheinbaum sagte, die Regierung untersuche einen mÃ¶glichen VerstoÃŸ gegen nationale Sicherheitsgesetze in dem noch immer undurchsichtigen Vorfall.Â
US-Medienberichten zufolge handelte es sich bei den US-Ausbildern um Mitarbeiter des Auslandsgeheimdienstes CIA.
Die Pressesprecherin des WeiÃŸen Hauses, Karoline Leavitt, sagte nach Sheinbaums Ã„uÃŸerungen, PrÃ¤sident Donald Trump sei der Ansicht, "etwas MitgefÃ¼hl von Claudia Sheinbaum wÃ¤re fÃ¼r die beiden verlorenen amerikanischen Leben durchaus angebracht". Die Trump-Regierung wÃ¼nsche sich "mehr Zusammenarbeit", sagte Leavitt Journalisten.
Auf der RÃ¼ckkehr von einer GroÃŸrazzia waren am Sonntag in Mexiko vier Drogenfahnder bei einem Autounfall getÃ¶tet worden - unter ihnen auch zwei US-Ausbilder. Insgesamt seien fÃ¼nf Einsatzwagen im Konvoi auf der RÃ¼ckfahrt von dem Einsatz im Norden des Landes gewesen, teilte am Sonntag die Staatsanwaltschaft mit. Auf einmal sei das fÃ¼hrende Auto von der StraÃŸe abgekommen und in eine Schlucht gestÃ¼rzt.Â
Die vier Insassen seien getÃ¶tet worden, erklÃ¤rte Staatsanwalt CÃ©sar JÃ¡uregui. Die zwei US-BÃ¼rger an Bord waren offizielle Vertreter der US-Botschaft in Mexiko-Stadt gewesen, diese bestÃ¤tigte den Tod der Beamten. Es habe sich um "Ausbilder" gehandelt, die im Rahmen einer Anti-Drogen-Kooperation zwischen den USA und Mexiko "Trainingsaufgaben erfÃ¼llten", erklÃ¤rte JÃ¡uregui. Bei dem Einsatz vor dem Unfall seien im nÃ¶rdlichen Bundesstaat Chihuahua sechs illegale Drogenlabore durchsucht worden. Vorangegangen seien dreimonatige Ermittlungen.
Brennpunkte
Mexikos PrÃ¤sidentin: Armee hatte keine Kenntnis von Anwesenheit mÃ¶glicher US-Agenten
- AFP - 23. April 2026, 00:25 Uhr
Mexikos Armee hat PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum zufolge keine Kenntnis von der Anwesenheit von US-Geheimdienstmitarbeitern gehabt, die kÃ¼rzlich wÃ¤hrend einer DrogenbekÃ¤mpfungsaktion im Grenzstaat Chihuahua bei einem Autounfall ums Leben kamen.
Mexikos Armee hat nach Angaben von PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum keine Kenntnis von der Anwesenheit von US-Geheimdienstmitarbeitern gehabt, die kÃ¼rzlich wÃ¤hrend einer DrogenbekÃ¤mpfungsaktion im Grenzstaat Chihuahua bei einem Autounfall ums Leben kamen. "Offensichtlich wusste das MilitÃ¤r nicht, dass Personen beteiligt waren, die keine mexikanischen StaatsbÃ¼rger waren (...), dass AuslÃ¤nder an dem Einsatz teilnahmen", sagte Sheinbaum am Mittwoch vor Journalisten. Sheinbaum sagte, die Regierung untersuche einen mÃ¶glichen VerstoÃŸ gegen nationale Sicherheitsgesetze in dem noch immer undurchsichtigen Vorfall.Â
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