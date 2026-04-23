US-Finanzminister Scott Bessent

US-Finanzminister Scott Bessent hat die VerlÃ¤ngerung der Lockerung von US-Sanktionen fÃ¼r russisches ErdÃ¶l verteidigt. Die US-Regierung sei 'von mehr als einem Dutzend der Ã¤rmsten und energiepolitisch anfÃ¤lligsten LÃ¤nder' darum gebeten worden.

US-Finanzminister Scott Bessent hat die VerlÃ¤ngerung der Lockerung von US-Sanktionen fÃ¼r russisches ErdÃ¶l verteidigt. Auf die Frage dazu bei einer AnhÃ¶rung vor einem Senatsausschuss sagte Bessent am Mittwoch, er habe seine Meinung geÃ¤ndert, nachdem er "von mehr als einem Dutzend der Ã¤rmsten und energiepolitisch anfÃ¤lligsten LÃ¤nder kontaktiert worden sei". "Sie haben uns gebeten, die Aussetzung zu verlÃ¤ngern, und zwar nur um weitere 30 Tage", sagte er.



Das US-Finanzministerium hatte eine Lizenz fÃ¼r den Verkauf von russischem ErdÃ¶l und russischen ErdÃ¶lprodukten auf Schiffen ursprÃ¼nglich bis zum 11. April ausgesetzt, die Lockerung wurde am Freitag zum 16. Mai verlÃ¤ngert. Dabei hatte Bessent erst am Mittwoch versichert, die vor einem Monat wegen der gestiegenen Ã–lpreise beschlossene Sanktionslockerung nicht weiter zu verlÃ¤ngern.



Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj kritisierte den Schritt scharf. "Jeder Dollar, der fÃ¼r russisches Ã–l gezahlt wird, ist Geld fÃ¼r den Krieg" gegen die Ukraine, schrieb Selenskyj am Sonntag in Onlinediensten.



Die USA hatten wegen der Sperrung der StraÃŸe von Hormus im Zuge des Iran-Krieges und der in der Folge stark gestiegenen Ã–lpreise die gegen Russland wegen des Ukraine-Krieges verhÃ¤ngten Sanktionen gelockert. Dies war eigentlich nur als vorÃ¼bergehende MaÃŸnahme gedacht. Russland konnte seine Einnahmen aus dem Ã–lgeschÃ¤ft in der Folge nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) nahezu verdoppeln.Â