Wirtschaft

IG-Metall droht mit Protesten gegen mÃ¶gliche RentenkÃ¼rzungen

  • dts - 23. April 2026, 00:01 Uhr
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Mann im Rollstuhl (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der grÃ¶ÃŸten deutschen Gewerkschaft hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fÃ¼r seine Ã„uÃŸerungen zur Rente scharf kritisiert.

"Der Kanzler hat diese Woche gesagt, die gesetzliche Rente kÃ¶nne nur noch eine Basisabsicherung sein. Das ist unverantwortlich", sagte IG-Metall-Chefin Christiane Benner der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Donnerstagausgabe). "Wir akzeptieren keine KÃ¼rzungen bei der gesetzlichen Rente."

Viele Millionen Arbeitnehmer seien auf die Rente angewiesen, so Benner. Die Gewerkschaften seien fÃ¼r Strukturreformen. "Aber wir sind dagegen, BeschÃ¤ftigte Ã¤rmer zu machen."

Benner kÃ¼ndigte Demonstrationen an, falls die Bundesregierung bestimmte Zumutungen auf den Weg bringe. "Es gibt No-Gos, auf die wir mit Protesten reagieren wÃ¼rden",â€¯sagte sie. "Ein Beispiel: Wenn die Regierung die gesetzliche Rente kÃ¼rzt, dann brennt die HÃ¼tte. Wenn es Karenztage bei der Krankschreibung gibt, dann sind die StraÃŸen voll." Ãœber einen solchen Karenztag, an dem krank gemeldete BeschÃ¤ftigte keinen Lohn mehr erhalten kÃ¶nnten, wird seit LÃ¤ngerem diskutiert.

Benner begrÃ¼ÃŸte, dass die Bundesregierung nach Ausbruch des Iran-Kriegs die MineralÃ¶lsteuer herabgesetzt hat, um den Benzinpreis zu senken. Zum Vorschlag, dass Arbeitgeber steuerfrei eine PrÃ¤mie von 1.000 Euro an die BeschÃ¤ftigten auszahlen kÃ¶nnen, sagte sie, dass Entlastung richtig sei. "2022 gab es eine solche PrÃ¤mie ja schon einmal, aber da hatte die Bundesregierung den Vorschlag mit Gewerkschaften und Arbeitgebern abgestimmt. Das hÃ¤tten wir uns dieses Mal auch gewÃ¼nscht. Die Bundesregierung sagt den Arbeitgebern: Zahlt das mal."

Sie fÃ¼rchte EnttÃ¤uschung bei den BeschÃ¤ftigten, wenn die Auszahlung der PrÃ¤mie nicht zeitnah erfolge. "Wir brauchen in erster Linie dauerhafte LohnerhÃ¶hungen", forderte Benner. Mit Blick auf die Tarifrunde fÃ¼r vier Millionen BeschÃ¤ftigte in der Metall- und Elektroindustrie im Herbst sagte sie: "SelbstverstÃ¤ndlich sind wir zu Streiks bereit, wir haben eine gut gefÃ¼llte Streikkasse."

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