Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Wohnungsnot in vielen StÃ¤dten bringt die CDU-nahe Interessensvertretung Wirtschaftsrat der CDU eine "Fehlbelegungsabgabe" fÃ¼r Sozialwohnungen ins Spiel. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben) unter Berufung auf ein entsprechendes Positionspapier, das an die von der Regierung einberufene Mietrechtskommission gehen soll.
Der GeneralsekretÃ¤r des Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, machte das Problem an diesem Beispiel fest: Nach aktueller Rechtslage kÃ¶nne jemand, der als Medizinstudent einen Wohnberechtigungsschein erteilt bekommen habe, als Chefarzt auf Kosten der Allgemeinheit immer noch in derselben, gefÃ¶rderten Wohnung leben.
"Einmal eingezogen, gelten die gÃ¼nstigen Konditionen fÃ¼r gefÃ¶rderten Wohnraum aktuell ein Leben lang, unabhÃ¤ngig davon, wie sich das individuelle Einkommen entwickelt", sagte Steiger den Zeitungen. Das sei ungerecht und mÃ¼sse beendet werden.
Der Wirtschaftsrat schlÃ¤gt auÃŸerdem "eine Mietpreisflexibilisierung gekoppelt an eine stÃ¤rkere SozialfÃ¶rderung vor", wie Steiger weiter erklÃ¤rte. "Konkret bedeutet das: Lockerung, idealerweise aber vollstÃ¤ndige Abschaffung der Mietpreisbremse und Aufhebung der Kappungsgrenze." Auch die Modernisierungsumlage mÃ¼sse auf den PrÃ¼fstand, forderte er.
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CDU-Wirtschaftsrat will Abgabe fÃ¼r Gutverdiener in Sozialwohnungen
- dts - 23. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Wohnungsnot in vielen StÃ¤dten bringt die CDU-nahe Interessensvertretung Wirtschaftsrat der CDU eine "Fehlbelegungsabgabe" fÃ¼r Sozialwohnungen ins Spiel. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben) unter Berufung auf ein entsprechendes Positionspapier, das an die von der Regierung einberufene Mietrechtskommission gehen soll.
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