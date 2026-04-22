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Linke kritisiert geplante DiÃ¤tenerhÃ¶hung als "dreist"

  • dts - 22. April 2026, 20:51 Uhr
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SÃ¶ren Pellmann und Heidi Reichinnek am 21.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linken-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag haben die im Sommer anstehende automatische DiÃ¤tenerhÃ¶hung fÃ¼r Bundestagsabgeordnete scharf kritisiert.

"Jeden Tag erzÃ¤hlt diese Regierung den Menschen im Land, dass das Geld knapp sei", heiÃŸt es in einem Statement von Heidi Reichinnek und SÃ¶ren Pellmann, Ã¼ber das der "Spiegel" berichtet. "Sie verhÃ¤ngt eine drastische SparmaÃŸnahme nach der nÃ¤chsten und mahnt, jeder mÃ¼sse den GÃ¼rtel enger schnallen und seinen Beitrag leisten. Offenbar gilt das aber nicht fÃ¼r die Regierungsparteien selbst, die sich in diesen krassen Krisenzeiten ernsthaft eine deftige DiÃ¤tenerhÃ¶hung von rund 500 Euro pro Monat gÃ¶nnen wollen."

Das sei dreist und werde "bei der BevÃ¶lkerung zu Recht fÃ¼r noch mehr Frust sorgen", so die Vorsitzenden der Linkenfraktion. Es sei keinem Menschen vermittelbar, "dass diese Koalition darin versagt, fÃ¼r spÃ¼rbare Entlastungen bei der Mehrheit zu sorgen, aber sich selbst eine deftige `Lohnsteigerung` gÃ¶nnt", heiÃŸt es in dem Statement.

"Auch in diesem Jahr werden wir erneut einen Antrag vorlegen, um die DiÃ¤tenerhÃ¶hung auszusetzen. Es wÃ¤re ein Ã¼berfÃ¤lliges Zeichen des Anstandes, dem zuzustimmen", so Pellmann und Reichinnek. Sollte ihre Initiative keinen Erfolg haben, sei "wie auch schon bei der letzten DiÃ¤tenerhÃ¶hung fÃ¼r uns klar, dass wir diese fÃ¼r soziale Projekte spenden".

Die Linke lehnt die automatische ErhÃ¶hung der DiÃ¤ten grundsÃ¤tzlich ab. Seit 2014 folgt die Anpassung einem Automatismus, wonach die BezÃ¼ge der Parlamentarier an die aktuelle Lohnentwicklung geknÃ¼pft sind.

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