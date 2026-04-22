Umfrage zeigt hohe Erwartung an deutschen Sozialstaat - und Bereitschaft zum Zahlen

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Die Menschen in Deutschland haben einer Umfrage zufolge hohe Erwartungen an den Sozialstaat - und sind auch bereit, dafÃ¼r zu zahlen. Die Erhebung 'Sozialstaatsradar 2026' zeige, 'dass die Menschen nach wie vor solidarische Sicherungssysteme wollen'.

Die Menschen in Deutschland haben einer Umfrage zufolge hohe Erwartungen an den Sozialstaat - und sind auch bereit, dafÃ¼r zu zahlen. Die am Mittwoch vorgestellte Erhebung "Sozialstaatsradar 2026" zeige, "dass die Menschen nach wie vor solidarische Sicherungssysteme wollen und dass die Privatisierung sozialer Risiken als Alternative von groÃŸen Teilen abgelehnt wird", sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel in Berlin. Dies gelte fÃ¼r die sozialen Sicherungssysteme bei Rente, Gesundheit und Pflege.



In der Umfrage zeigten sich 75 Prozent der befragten BeschÃ¤ftigten bereit, hÃ¶here BeitrÃ¤ge zu zahlen, wenn damit stabile oder bessere Rentenleistungen gesichert werden. Jeder Achte zeigte sich sogar offen dafÃ¼r, deutlich hÃ¶here BeitrÃ¤ge zu zahlen, wenn dadurch das Rentenniveau angehoben wird.



"Der Sozialstaat ist den Menschen etwas wert", resÃ¼mierte Peer Rosenthal, HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Arbeitnehmerkammer Bremen. "Sie wissen aber auch: Gute Leistungen gibt es nicht umsonst." Wer Sicherheit im Krankheitsfall oder im Alter wolle, mÃ¼sse den Sozialstaat auch solide finanzieren - "und dazu ist auch die groÃŸe Mehrheit der Versicherten bereit", sagte Rosenthal.



Der DGB und die Arbeitnehmerkammern Bremens und des Saarlands, die die Erhebung in Auftrag gegeben haben, werteten die Ergebnisse als Absage an einen RÃ¼ckbau des Sozialstaates. In Deutschland "kÃ¶nnten sich eigentlich nur MillionÃ¤re Â mit einem schwache Sozialstaat einrichten", sagte Piel. FÃ¼r alle anderen seien etwa die hohen Zuzahlungen bei der Pflege nicht verkraftbar. "Der Auftrag an die Politik ist klar: Das Sicherungsniveau muss steigen."Â



Die bestehenden Unterschiede zwischen gesetzlicher und privater Absicherung im Bereich Gesundheit und Pflege wÃ¼rden von einer groÃŸen Mehrheit als ungerecht empfunden, heiÃŸt es in der Studie. Eine groÃŸe Mehrheit spreche sich dafÃ¼r aus, dass mehr Menschen in die Sicherungssysteme einzahlen mÃ¼ssen.



Fast 80 Prozent sprechen sich fÃ¼r ein Ende der privaten Kranken- und Pflegeversicherung und fÃ¼r eine BÃ¼rgerversicherung aus - darunter sogar eine Mehrheit der Privatversicherten. 77 Prozent der Befragten befÃ¼rworteten im "Sozialstaatsradar" eine gemeinsame Rentenversicherung, rund 60 Prozent wollten Eigenanteile in der Pflege begrenzen oder abschaffen.Â



Ein Generationenkonflikt bei der Rente ist den Urhebern der Studie zufolge nicht erkennbar: 71 Prozent der 18- bis 29-jÃ¤hrigen Befragten seien bereit, hÃ¶here BeitrÃ¤ge zu zahlen, wenn die Rente stabil bleibt oder hÃ¶her ausfÃ¤llt.Â 74 Prozent lehnten eine weitere Anhebung des gesetzlichen Rentenalters ab. Mehr als die HÃ¤lfte Ã¤uÃŸerten die Erwartung, den Beruf nicht bis zur frÃ¼heren Regelaltersgrenze von 65 Jahren ausÃ¼ben zu kÃ¶nnen.



Der DGB und die Arbeitnehmerkammern leiteten aus den Ergebnissen eine Reihe von politischen Forderungen ab. "Der Sozialstaat scheitert nicht am Geld, sondern am fehlenden politischen Mut zu verlÃ¤sslich guten Leistungen", schreiben sie. "Wer Sicherheit will, muss sie gerecht finanzieren - etwa durch einen grÃ¶ÃŸeren Versichertenkreis. Auch Unternehmen stehen hier in der Verantwortung."



In der Ã¶ffentlichen Debatte werde der Sozialstaat "hÃ¤ufig als Ã¼berholt dargestellt, als ineffizient und zu teuer", kritisieren die Autorinnen und Autoren. "Dieser Diskurs Ã¼ber mehr Eigenvorsorge spiegelt jedoch nicht die PrÃ¤ferenzen der BevÃ¶lkerung wider."



Der "Sozialstaatsradar" erhebt einmal jÃ¤hrlich grundlegende Positionen zum Sozialstaat sowie zu den drei groÃŸen Themenfeldern Gesundheit, Pflege und Rente. FÃ¼r die aktuelle Erhebung wurden Vom 7. bis 20. Januar 2026 insgesamt rund 3000 Menschen befragt.