Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialverband Deutschland (SoVD) dringt auf eine schnelle Umsetzung der geplanten Reform der Notfallversorgung.
"Es ist hÃ¶chste Zeit, dass die Notfallreform jetzt endlich umgesetzt wird - sie darf nicht wieder verschoben werden", sagte SoVD-Chefin Michaela Engelmeier der "Rheinischen Post". "Die Notaufnahmen sind seit Jahren am Limit, der Bereitschaftsdienst der KassenÃ¤rztlichen Vereinigungen oft unzureichend - eine Reform der Notfallversorgung ist lÃ¤ngst Ã¼berfÃ¤llig", fÃ¼gte sie hinzu. Zugleich mahnte Engelmeier, die Reform mÃ¼sse von den Patienten aus gedacht werden, "denn sie sind als medizinische Laien in einer persÃ¶nlichen Ausnahmesituation". Die Notfall- und Akutversorgung mÃ¼sse flÃ¤chendeckend und rund um die Uhr in der Lage sein, Hilfesuchende unmittelbar und zielgerichtet bedarfsgerecht zu versorgen, so die SoVD-Chefin.
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will die Zahl der in den Rettungsstellen der KrankenhÃ¤user behandelten FÃ¤lle reduzieren und damit perspektivisch Ã¼ber eine Milliarde Euro einsparen. Am Mittwochmittag informiert sie Ã¼ber ihre PlÃ¤ne.
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Sozialverband dringt auf schnelle Reform der Notfallversorgung
- dts - 22. April 2026, 10:10 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialverband Deutschland (SoVD) dringt auf eine schnelle Umsetzung der geplanten Reform der Notfallversorgung.
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