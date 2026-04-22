Trump verlÃ¤ngert vorerst Waffenruhe mit dem Iran

Trump im WeiÃŸen Haus

Kurz vor dem Auslaufen der zweiwÃ¶chigen Waffenruhe im Iran-Krieg hat US-PrÃ¤sident Donald Trump die Feuerpause vorerst verlÃ¤ngert. Die US-Blockade iranischer HÃ¤fen bleibe allerdings bestehen, erklÃ¤rte Trump. Der Iran Ã¤uÃŸerte sich zunÃ¤chst nicht.

Kurz vor dem Auslaufen der zweiwÃ¶chigen Waffenruhe im Iran-Krieg hat US-PrÃ¤sident Donald Trump die Feuerpause vorerst verlÃ¤ngert. Er werde die Feuerpause so lange verlÃ¤ngern, bis der Iran einen Vorschlag zur Beendigung des Konflikts vorlege und "die GesprÃ¤che in der einen oder anderen Form abgeschlossen werden", erklÃ¤rte Trump am Dienstag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social. Die US-Blockade iranischer HÃ¤fen bleibe allerdings bestehen. Der Iran Ã¤uÃŸerte sich zunÃ¤chst nicht zu der VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe.



Trump schrieb, dass Pakistan ihn um eine VerlÃ¤ngerung gebeten habe. "Angesichts der Tatsache, dass die Regierung des Iran wenig Ã¼berraschend ernsthaft zersplittert ist, ist uns von Feldmarschall Asim Munir und Premierminister Shehbaz Sharif aus Pakistan die Bitte herangetragen worden, unseren Angriff auf den Iran so lange zurÃ¼ckzuhalten, bis deren FÃ¼hrer und Vertreter einen einheitlichen Vorschlag ausarbeiten kÃ¶nnen", erklÃ¤rte der US-PrÃ¤sident. Pakistan vermittelt im Krieg zwischen den USA und dem Iran und hatte die beiden Kriegsparteien zu neuen GesprÃ¤chen eingeladen.



Pakistans Regierungschef Sharif bedankte sich daraufhin bei Trump fÃ¼r die VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe und forderte beide Seiten auf, die GesprÃ¤che fortzusetzen. "Ich hoffe aufrichtig, dass beide Seiten die Waffenruhe weiterhin einhalten und wÃ¤hrend der in Islamabad geplanten zweiten GesprÃ¤chsrunde ein umfassendes Friedensabkommen fÃ¼r ein dauerhaftes Ende des Konflikts abschlieÃŸen kÃ¶nnen", erklÃ¤rte er im Onlinedienst X.



Die US-Blockade iranischer HÃ¤fen bleibt Trump zufolge indes bestehen. Die US-Armee bleibe "in jeder anderen Hinsicht einsatzbereit und fÃ¤hig", erklÃ¤rte er.Â



In einem spÃ¤teren Beitrag auf Truth Social warf Trump Teheran vor, die StraÃŸe von Hormus offen halten zu wollen, "damit sie 500 Millionen Dollar am Tag verdienen kÃ¶nnen". Der US-PrÃ¤sident betonte, die US-Blockade der Meerenge sei notwendig, um ein Abkommen mit dem Iran schlieÃŸen zu kÃ¶nnen. Wenn die USA die StraÃŸe von Hormus Ã¶ffneten, "kann es niemals ein Abkommen mit dem Iran geben, es sei denn, wir sprengen den Rest ihres Landes in die Luft, ihre FÃ¼hrer eingeschlossen", erklÃ¤rte er.



Aus Teheran erfolgte zunÃ¤chst keine Reaktion auf die Aussagen Trumps. Zugleich wurden jedoch keine neuen militÃ¤rischen AktivitÃ¤ten des Iran gemeldet.



Die Reise von US-VizeprÃ¤sident JD Vance zu GesprÃ¤chen in Pakistan wurde derweil nach Angaben aus dem WeiÃŸen Haus vorerst abgesagt. "Die Reise nach Pakistan wird heute nicht stattfinden", erklÃ¤rte ein Vertreter des WeiÃŸen Hauses.



Vor etwas mehr als einer Woche waren Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran unter Vermittlung Pakistans Ã¼ber ein mÃ¶gliches Ende des Iran-Krieges ergebnislos geblieben. Beide Seiten warfen sich unter anderem vor, gegen die am 8. April in Kraft getretene Feuerpause verstoÃŸen zu haben. Zudem ist die Blockade der StraÃŸe von Hormus ein Streitthema.



Weiterer Streitpunkt zwischen Washington und Teheran ist die Urananreicherung, die Iran nicht aus der Hand geben will. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran bestreitet dies. Trump hatte den Ende Februar begonnenen Krieg gegen den Iran unter anderem damit begrÃ¼ndet, Teheran stehe kurz vor dem Bau von Atomwaffen und kÃ¶nne damit "bald" sogar die USA angreifen.